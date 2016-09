Hain pusu son anda fark edildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan, yaklaşık 450 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilen el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında faaliyet gösteren terör örgütü PKK mensuplarının son zamanlarda gerçekleştirdiği terör saldırılarından vatandaşların, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme, seyahat etme haklarının olumsuz etkilendiği bildirildi.

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşların her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanmaları amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

ASKERE HAİN TUZAK: 2 YARALI

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Bu kapsamda yapılan kontrollerde, Kocaköy ilçesinde Diyarbakır- Bingöl karayolunun Çaytepe mevkisinde menfeze yerleştirilen 12 çuval içerisinde yaklaşık 450 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilen, 10 metre kabloyla tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneği belirlendiği ifade edilen açıklamada, patlayıcının karayoluna zarar verilmemesi amacıyla boş arazide kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

KARARLILIKLA MÜCADELE VURGUSU

Açıklamada, patlamada esnasında can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtilerek, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceğine vurgu yapıldı.

PKK'YA AİT CEPHANELİK HAVAYA UÇURULDU