Kılıçdaroğlu FETÖ'ye sahip çıktı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, FETÖ hakkında skandal bir açıklamada bulundu. Örgüte ait gazete ve televizyonların kapatılmasından rahatsız olan Kılıçdaroğlu, "Niye kapatılıyor kardeşim" diyerek karara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te canlı yayınlanan programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait medya organlarının kapatılmasına tepki göstererek, "Niye kapatılıyor kardeşim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "O televizyonlarda sadece örgütün değil, ben o televizyon kanallarında bağımsız pek çok kişinin haber, program yaptığını biliyorum" diyerek adeta örgüte sahip çıktı.

FETÖ'NÜN KANALLARININ KAPATILMASINA KARŞI ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te canlı yayınlanan programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait medya organlarının kapatılmasına tepki göstererek, "Niye kapatılıyor kardeşim"dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal FETÖ tepkisi!

KILIÇDAROĞLU'NUN YALANCI BAHARI SONA ERDİ