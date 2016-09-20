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Kılıçdaroğlu FETÖ'ye sahip çıktı!

  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 09:34
Kılıçdaroğlu FETÖ'ye sahip çıktı!
Kılıçdaroğlu FETÖ'ye sahip çıktı!

lideri Kılıçdaroğlu, FETÖ hakkında skandal bir açıklamada bulundu. Örgüte ait gazete ve televizyonların kapatılmasından rahatsız olan Kılıçdaroğlu, "Niye kapatılıyor kardeşim" diyerek karara tepki gösterdi.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te canlı yayınlanan programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ahmet 'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait medya organlarının kapatılmasına tepki göstererek, "Niye kapatılıyor kardeşim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "O televizyonlarda sadece örgütün değil, ben o televizyon kanallarında bağımsız pek çok kişinin haber, program yaptığını biliyorum" diyerek adeta örgüte sahip çıktı.

FETÖ'NÜN KANALLARININ KAPATILMASINA KARŞI ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te canlı yayınlanan programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ahmet 'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait medya organlarının kapatılmasına tepki göstererek, "Niye kapatılıyor kardeşim"dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal FETÖ tepkisi!

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