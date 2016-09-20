Meclis Başkanı Kahraman'dan "yedek vekillik" açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği ’yedek vekillik’ konusuyla ilgili değerlendirme yaptı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Yedek milletvekilliği önerisine" ilişkin, ''Bir anayasa çalışmasını gerektiren hadisedir, hayırlısı. Bakan yardımcılığı var, yedek milletvekilliği dünyanın pek çok yerinde var.'' dedi.

Birlik Vakfı Edirne Şubesi Başkanlarından diş hekimi Halil Şervanlı'nın cenaze törenine katılmak üzere Edirne'ye gelen TBMM Başkanı Kahraman ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne Valiliği'nde ayrı ayrı karşılandı.

TBMM Başkanı Kahraman'ı valilik girişinde Edirne Valisi Günay Özdemir, Merkez Valisi ve eski Edirne Valisi Mustafa Büyük ile il protokolü karşıladı. Kahraman, tören mangasını selamlaması ardından valiliğe geçti.

Valilik şeref defterini imzalayan Kahraman bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu Amerika'da "Yedek milletvekilliği" önerisini içeren açıklaması hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine, "Bir anayasa çalışmasını gerektiren hadisedir, hayırlısı. Bakan yardımcılığı var, yedek milletvekilliği dünyanın pek çok yerinde var." yanıtını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyareti sonrası geldiği valilikte Vali Özdemir tarafından karşılandı.

Bakan Müezzinoğlu bir gazetecinin "Yedek milletvekilliği"ne ilişkin sorusuna yedekli seçim sisteminin mutlaka Meclis'e kazandırılması gerektiğini belirtti.

Meclis'te hangi parti olursa olsun eksilen milletvekili yerini doldurabilecek bir sistemin olması gerektiğini ifade eden Müezzinoğlu, ''2007 yılında ilk seçildiğim dönemde MHP'den bir milletvekili kardeşimiz mazbatasını almaya gelirken yolda trafik kazası geçirmiş ve kaybetmiştik. Milletvekili yemini edemediği için milletvekili sıfatı alamamıştı. Ta ki dönem sonuna kadar MHP bir milletvekili eksik olarak devam etti. Bizden sonra Osman Yağmurdereli gibi birçok milletvekilimiz vefat ettiğinde yeri boş kalıyordu. TBMM'de hangi siyasi partiden olursa olsun, eksilen milletvekili yerini doldurabilecek bir sistemi kazandırmak gerekir. Zaman zaman dönem sonunda sayıyı 10-12 eksikle tamamlıyoruz. Böyle bir eksiklik olduğu zaman yedekli seçim sistemini mutlaka kazandırmak lazım.'' şeklinde konuştu.

"BU MİLLET ARTIK HİÇBİR ÇAPULCUYA PABUÇ BIRAKMAYACAK"

Bir diğer gazetecinin ''Selahattin Demirtaş'ın askeri darbe bitmedi şeklinde açıklaması oldu bu konuda neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna ise Müezzinoğlu, 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin hızla normalleştiğini belirtti.

16 Temmuz'da, milletin bu ülkede hiçbir gücün darbe yapamayacağını gösterdiğini anlatan Müezzinoğlu, ''Kim hangi niyete girerse girsin, 16 Temmuz sabahının fotoğrafını gözünün önüne koysun, oradan ders alsın. Bu millet artık hiçbir çapulcuya pabuç bırakmayacaktır. Hiçbir darbeciye kaderini teslim etmeyecektir. Hiç kimsenin bu ülkede artık darbe girişimini kafasından geçirip de, kendi gönlünde bile konuşabileceğine inanmıyorum. Bir başkasıyla paylaştığı an zaten o darbecinin başına neler gelebileceğini kendisi de görür.'' diye konuştu.

Daha sonra TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Bakan Müezzinoğlu, Şervanlı'nın Eski Cami'deki cenaze törenine katıldı.

Şervanlı'nın yakınlarına başsağlığı dileyen Kahraman ve Müezzinoğlu, kılınan cenaze namazına eşlik etti. Namazın ardından Şervanlı'nın cenazesi Buçuktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kahraman ve Müezzinoğlu Şervanlı'nın kabri başında dua etti.

TBMM Başkanı Kahraman ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu daha sonra Edirne Belediyesi'ni ziyaret etti.