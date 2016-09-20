Rusya seçimlerinde şaibe iddiası!

İngiliz medyası Rusya'da Putin'in kazandığı seçimlere ait olduğunu iddia ettiği bir görüntüyü yayınlayarak 'Seçimde şaibe olduğu'nu öne sürdü. İşte Rusya seçimlerinin hemen sonrasında tartışılmaya başlayan o görüntü

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin zaferiyle sonuçlanan Duma Meclisi seçimleriyle ilgili İngiliz medyasında servis edilen görüntüler tartışılıyor. Rusya seçimlerinde Putin'in oyların yüzde 54.3'ünü alarak net bir zafere imza atmasından sonra ortaya çıkan ve seçime şaibe karıştıran görüntüler tartışmalara yol açtı.

İNGİLİZLER İDDİA EDİYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesinde, Rusya'da bir oy kullanma merkezindeki güvenlik kamerasına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, sandık görevlilerinden birinin elindeki oy pusulası tomarını, diğerlerinin gözcülüğünde oy sandığına attığı görüldü. Ancak nerede çekildiği belli olmayan ve açıklanmayan görüntülerin bir tezgah olabileceği de konuşuluyor.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Olayın hangi oy kullanma merkezinde gerçekleştiği henüz ortaya çıkmazken, görüntüler Putin'in partisinin kolay zaferinin ardında seçim hilesinin yapıp yapmadığı konusunun tartışmalarına yol açtı. Putin'in Birleşik Rusya partisi, yüzde 90'ı sayılan oylama sonuçlarına göre Duma'daki 450 sandalyeden 338'ini garantilemiş durumda.

Bu sonuçların, 2018'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Putin'in bir kez daha seçilmesinin garanti olduğunu gösterdiği şeklinde yorumlanıyor.

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