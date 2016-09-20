Telegraph: Türkler AB'yi ciddiye almaz

Telegraph gazetesince yayımlanan bir makalede "Türkler, AB'yi ciddiye alamaz. Onların gözlerinde Brexit, birliğin kredibilitesine daha da zarar verdi. Ancak en kötüsü AB'nin darbe girişimi konusunda nasıl sessiz kaldığı" denildi.

Avrupa Birliği'nin mülteci politikası ve 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tutumuna eleştiriler sürüyor. İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) destek veren muhafazakar Telegraph gazetesince yayımlanan bir yorumda "Türkler, AB'yi ciddiye alamaz. Onların gözlerinde Brexit, birliğin kredibilitesine daha da zarar verdi. Ancak en kötüsü, AB'nin darbe girişimi konusunda nasıl sessiz kaldığı" ifadeleri kullanıldı.



Martin Jay imzalı yorumda AB'ye sert eleştiriler yöneltilirken Avrupa Komisyonu'nda "panik" yaşandığı savunuldu. AB'nin kendi kredibilitesini kurtarmak için nasıl umutsuzca çırpındığının, "pazarlık" yapmaya çalıştığı Türkiye konusunda net biçimde görüldüğü öne sürüldüğü yorumda AB'den son dönemde Türkiye'ye yapılan üst düzey ziyaretlere dikkat çekildi. Yorumda şu savları dile getirildi:



"Türkler, AB'yi ciddiye alamaz. Onların gözünde Brexit AB kredibilitesine daha da zarar verdi. Ancak en kötüsü, AB'nin darbe girişimi konusunda nasıl sessiz kaldığı. Türklerin çoğu, Juncker ve Parlamento Başkanı Martin Schulz gibi AB üst düzey yetkililerinin darbecilerin başarılı olmalarını beklemiş olduğunu biliyor."



ANKARA, MOGHERİNİ'YE 'KIRMIZI HALI SERMEDİ"



AB Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Ankara ziyaretine değinilen yorumda Ankara'da Mogherini için "kırmızı halı" serilmediği, Türkiye'nin Mogherini'yi "hiç de ciddiye almadığı" öne sürüldü.



Türkiye'de kamuoyunun AB'yi "başarısız" olarak görmeye başladığı savına da yer verilen yorumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "üst düzey bir danışmanına" atfen "Şimdi sadece Washington'a bakıyoruz. AB'nin artık hiçbir anlamı yok. Kredibilitesi yok" ifadeleri yansıtıldı.



Telegraph'ta "Türkiye, AB'nin kamuoyu önündeki imajını güçlendirme oyunu oynamaz" gibi görüşlere yer verilen yorumda Türkiye'nin Ekim ayında vize muafiyeti anlaşmasını beklediği belirtilirken "Ne olursa olsun, AB'nin bölgesel bir oyuncu olma hırsı yok edildi" değerlendirmesi yapıldı.