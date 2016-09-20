ARKADAŞINA GÖNDER TSK'dan Hakkari kırsalında hava harekatı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

TSK'dan kırsalında harekatı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 02:16 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 02:26
TSK'dan Hakkari kırsalında hava harekatı!
TSK'dan Hakkari kırsalında hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, kırsalında yapılan harekatı sonucu 1 doçka mevzisi ve bir cephaneliğin imha edildiğini duyurdu.

kırsalında, 2 adet F-16 ile düzenlenen harekatında, 1 teröristetkisiz hale getirildi, 1 doçka mevzisi ile cephanelik imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, 19.16-19.36 saatlerinde Hakkari kırsalında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 adet F-16 ile harekat düzenlendi.

Harekatta, 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 doçka mevzisi ile cephanelik imha edildi.