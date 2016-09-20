TSK'dan Hakkari kırsalında hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari kırsalında yapılan hava harekatı sonucu 1 doçka mevzisi ve bir cephaneliğin imha edildiğini duyurdu.
Hakkari kırsalında, 2 adet F-16 ile düzenlenen hava harekatında, 1 teröristetkisiz hale getirildi, 1 doçka mevzisi ile cephanelik imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, 19.16-19.36 saatlerinde Hakkari kırsalında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 adet F-16 ile harekat düzenlendi.
Harekatta, 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 doçka mevzisi ile cephanelik imha edildi.