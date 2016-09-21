AK Parti'den o haberlere yalanlama

"(AK Parti'de tüm etkinlikler yasaklandı) başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Partimizin siyasi faaliyetleri aralıksız devam etmektedir"

"AK Parti'de tüm etkinlikler yasaklandı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı, partinin siyasi faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti'de tüm etkinlikler yasaklandı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Genel Merkez teşkilatının etkinliklerle ilgili duyurusunda, "Teşkilatlarımız (milletvekillerimiz dışında) illerde yapmayı düşündükleri konferans, seminer gibi organizasyonları genel merkezin izni dahilinde yapmalıdırlar." ifadesinin yer aldığı aktarılan açıklamada, partinin siyasi faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği kaydedildi.