Altan kardeşler'e FETÖ'den tutuklama istemi

Darbeye teşebbüs, FETÖ'ye yardım ve yataklık, FETÖ propagandası suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Mehmet ve Ahmet Altan kardeşler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Darbede girişiminden birgün önce 14 Temmuz'da FETÖ kanalı Can Erzincan TV'de yaptıkları darbe çağrısı niteliğindeki konuşma ile gündeme gelen ve Darbeye teşebbüs, Fetöye yardım ve yataklık, FETÖ propagandası suçları kapsamında geçtiğimi günlerde gözaltına alınan Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler, bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişlerdi.

Akşam saatlerinde soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılarından Can Tuncay tarafından ifadelerine başvurulan şüphelilerden önce Ahmet sonra da Mehmet Altan savcılıkta beyanda bulundu. Her iki isim de emniyette susma haklarını kullanmalarına rağmen savcılıkta sorulara kısa cevaplar vermeyi tercih etti. Şüpheliler suçlamaları reddetti.

Saat 23.00 sularında şüphelilerin ifadeleri tamamalandı ve her iki şüpheli de Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.