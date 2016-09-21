Atalay Filiz için 'yeni rapor alınsın' başvurusu

Üç cinayetin zanlısı olarak uzun bir süre gündemde yer alan Atalay Filiz hakkında, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği rapora itiraz edilerek yeni bir rapor alınması talep edildi. Filiz’in avukatı sulh ceza hakimliğine dün yaptığı başvuruda, Filiz’in ceza ehliyetinin olup olmadığı ile ilgili Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları veya dengi bir hastanede gözlem altına alınması gerektiğini belirtti.

Atalay Filiz hakkında hali hazırda Ankara'da devam eden bir dava İstanbul'da ise devam eden bir soruşturma bulunuyor. Filiz, Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Göktuğ Demirarslan ile Demirarslan'ın Rus sevgilisi Elena Radchikova'yı öldürmekle suçlanıyor. Anılan davada sona gelindi. Dava dosyasına en son Adli Tıp Kurumu'nun 29 Haziran 2016 tarihli raporu girdi. Davanın bir sonraki duruşması Kasım ayı başında. Filiz hakkında İstanbul'da devam eden soruşturma ise öğretmen Fatma Kayıkçı cinayeti ile ilgili. Filiz, günler süren aramalar sonrası İzmir'de yakalanmış İstanbul'a getirilerek tutuklanmıştı.

GÖZLEM ALTINA ALINSIN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada sona gelinirken, dün kritik bir başvuruda bulunulduğu öğrenildi. Filiz'in avukatı Merve Uçanok'un İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmek üzere yaptığı başvuru dosyasına ulaşıldı. Başvuruda, Filiz'in, cezai sorumluluğunun tespitine yönelik Filiz'in psikiyatrik muayene tabi tutulması istendi. Başvuruda, Filiz'in gözlem altına alınması gerektiği vurgulanarak, anılan sürecin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları veya dengi bir kurumda yürütülebileceği vurgulandı. Başvuruda, daha önce verilen ATK raporunun, Filiz ile ayakta yapılan 20 dakikalık görüşme sonrası verildiği hatırlatıldı.

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İKİ OLAY ARASINDA 3 YIL GEÇTİ

Başvuruda, amaçlarının maddi gerçeğin ortaya çıkarılması çabası olduğu kaydedildi. Başvuruda, Adli Tıp Kurumu'nun daha önce hazırladığı raporun, Ankara'daki davaya ilişkin olduğu kaydedilerek, İstanbul'daki soruşturma için de aynı raporun dikkate alınmaması gerektiği kaydedildi. Ankara'daki cinayetler ile İstanbul Pendik'teki cinayet arasında 3 yıllık zamanın geçtiği vurgulanarak, hazırlanacak raporun hem hukuki hem tıbbı gereklilik olduğu vurgulandı. Başvuruda, konu ile ilgili daha önce yaptıkları başvuruya verilen ret kararının kaldırılması talep edildi.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Öte yandan, Fatma Kayıkçı cinayeti ile ilgili devam eden soruşturmada sona gelindiği anlaşıldı. Soruşturma dosyasına, otopsi raporunun gelmesi ile birlikte iddianamenin hazırlanacağı öğrenildi. (Hürriyet)