Başbakan Yıldırım kredi kartındaki taksit sayısına dair açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı ardından açıklama yapıyor. İşte Başbakan'ın konuşmasından satır başları:

"*Genel kredi taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Borç bakiyelerinin yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Baştan yapmışsınız taksitleri sonraödeme zorluğu içine girdiniz. Değiştirebiliyorsunuz, yeniden yapılandırma yapıyorsunuz. Bir defaya mahsus olmak üzere 72 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Bu ihtiyaç kredileriyle ilgili bir düzenleme. Tüketici kredilerindeki vade 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

Konut kredilerinde öz kaynak kredi diye iki bölüm vardı. Yani 100 bin liraya bir ev alacaksınız 75 binini kredilendiriyordunuz, 25 binini de siz veriyordunuz. Burada 5 puan artırdık. Konut kredilerinde kullanım oranı yüzde 80'e çıkarıldı. Bankalar 80 bine kadar, yüzde 80'e kadar kredilendirebilecek yüzde 20'sini de alıcı karşılamış olacak.

Kredi kartında alt limit 5 bin 200 liraya çıkarılacak. Kredi kartına gıda alımında taksit yok.

*Bankalarla katılım bankaları arasındaki farkı kaldırıyoruz. Leasing işlemlerinde kredi teminat oranı uygulamasından istisna getiriyoruz ve yüzde 100'ünü kredilendirebilecekler. Diyelim ki finansal kiralama yoluyla bir araç alacaksınız yüzde 100'üne kadar kredilendirme mümkün olacak.

*Enflasyonun artış sebebi gıda fiyatlarındaki ani dalgalanmalar. Gıda komitesi'nin yeniden yapılandırılmasını kararlaştırdık.

Gıda komitesi geçici ithalatla fiyatları dengeleyebilecek. Lisanslı depoculuk faaliyetleriyle fiyat artışı engellenecek."

Başbakan Yıldırım'dan kredi kartı açıklaması