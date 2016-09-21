ARKADAŞINA GÖNDER CHP Bahçeli'nin adını kaldırttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Bahçeli'nin adını kaldırttı

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 16:10
CHP Bahçeli'nin adını kaldırttı
CHP Bahçeli'nin adını kaldırttı

'da Kenan Evren Bulvarı'nın adının " Bulvarı" olarak değiştirilmesi kararı 'nin itirazı sonucu iptal edildi.

Geçtiğimiz günlerde 'da bulunan Kenan Evren Bulvarı'nın isminin Büyükşehir Belediyesi tarafından Bulvarı olarak değiştirilmesi 'nin itirazı ile karşılaştı. Valiliğe bu ismin uygun olmadığı başvurusunda bulunan CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut başka isimler önerdiklerini bildirdi.

BAHÇELİ'NİN ADI KALDIRILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Kenan Evren Bulvarı'nın adını Devlet Bahçeli Bulvarı olarak değiştirilmesi CHP'nin yaptığı itiraz sonucunda Adana Valiliği tarafından iptal edildi. Barut, karar alınırken 3'te 2 çoğunluğun sağlanmadığını belirtti.