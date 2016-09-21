CHP Bahçeli'nin adını kaldırttı

Adana'da Kenan Evren Bulvarı'nın adının "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirilmesi kararı CHP'nin itirazı sonucu iptal edildi.

Geçtiğimiz günlerde Adana'da bulunan Kenan Evren Bulvarı'nın isminin Büyükşehir Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Bulvarı olarak değiştirilmesi CHP'nin itirazı ile karşılaştı. Valiliğe bu ismin uygun olmadığı başvurusunda bulunan CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut başka isimler önerdiklerini bildirdi.

BAHÇELİ'NİN ADI KALDIRILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Kenan Evren Bulvarı'nın adını Devlet Bahçeli Bulvarı olarak değiştirilmesi CHP'nin yaptığı itiraz sonucunda Adana Valiliği tarafından iptal edildi. Barut, karar alınırken 3'te 2 çoğunluğun sağlanmadığını belirtti.