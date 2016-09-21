Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlık sürecini başlattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de yapılan BM Mülteciler Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan, "Mülteciler için vatandaşlık sürecini başlattık" dedi. Erdoğan, "Sosyal risk problemi de meydana getiriyor, bu riski aldık ve pişman değiliz" diye konuştu.

12 MİLYAR DOLARDAN FAZLA HARCADIK

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Herkese aynı duyarlılıkla yaklaştık. Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların her türlü ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. Mülteciler için harcamamız 12 milyar doları aşmış durumdayız. Tüm dünyadan aldığımız toplam destek sadece 512 milyon dolardır. Sığınmacıları kamp hayatına mahkum etmek istemiyoruz. Çadır kentlerde bu süreci devam ettirmek istemiyoruz. 3 milyonun içerisinden 300 bini çadır kentlerde misafir edilirken diğerleri de evlerde kalmaktadır. Kendi ayakları üzerine durabilmelerini sağlamak için çalışmalarına izin veriyoruz ve vatandaşlık süreçlerini de başlatmış vaziyetteyiz."



ERDOĞAN BM MÜLTECİLER ZİRVESİ'NDE KONUŞTU

RİSK ALDIĞIMIZ İÇİN PİŞMAN DEĞİLİZ

"Sosyal risk problemi de meydana getiriyor. Bu riski aldık ve pişman değiliz. 15 bine yakın Suriyeli'yi çalışma hayatına dahil ettik. G20 toplantılarında bu konuyu gündeme getirdik. Küresel göç ve kalkınma forumu dönem başkanlığımız süresinde farkındalık yaratacak çalışmalar yürüttük"