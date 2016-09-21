FETÖ'nün il imamı Karabük'te yakalandı!

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Şanlıurfa il imamı olduğu iddia edilen şahıs Karabük’te gözaltına alındı.

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde Şanlıurfa "il imamı" ve eşi ile birlikte Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ağrı Şubesi çalışanı, polis memuru ve bir eğitimci gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında önceden tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Samsun Vergi Dairesi'nde çalışırken FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan ve sözde örgütün Şanlıurfa "il imamı" olduğu belirtilen M.B ve eşi S.B, yine bir süre önce FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan KOSGEB Ağrı Şubesi çalışanı N.N.K, FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında meslekten uzaklaştırılan polis memuru S.S ile FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen bir eğitim şirketinde görevli Y.A gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, şifreli mesajlaşma sistemi "ByLock" uygulamasını kullandığı belirlendi.

