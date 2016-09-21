Bakanlar Kurulu kayyum atamalarını değerlendirdi: HDP’nin oyunu tutmadı, halk kayyumdan memnun. Toplantıda Suriye sınırında geçiş kolaylığı için de adım atılması kararlaştırıldı

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun en önemli gündem maddesi kayyum atanan belediyeler oldu. 28 belediyeye kayyum atanmasından sonraki sürecin masaya yatırıldığı toplantıda "Halk kayyumlardan memnun. PKK ve HDP'nin halkı sokağa dökme oyunu tutmadı" değerlendirmesi yapıldı. Hükümet de, halkın memnuniyeti için tam bir hizmet seferberliği başlatıcak. Kayyum atanan şehirler tertemiz olacak, alt yapı sorunları çözülecek, gecekondular rehabilite edilecek. Kayyum atanmasının arkasından bölge halkının tepkileri değerlendirildi şu tespit yapıldı:

Halkın belediyelerin kayyuma devredilmesinden dolayı bir şikâyeti yok.

HDP'nin halkın sokaklara çıkarak kayyumlara tepki göstermesi yönündeki çağrıları sonuçsuz kaldı.

Bölgede sürdürülen terörle mücadeleye çok büyük destek var. Çünkü vatandaş sıkıntısının ve mağduriyetinin asıl sorumlusunun terör örgütü PKK olduğuna artık kanaat getiriyor.

Çözüm sürecinin nimetlerini gördü, bunu bozan tarafın PKK olduğuna ilişkin kanaat oluştu.

Diğer taraftan PKK ve HDP'nin Kobani'de olduğu yanlış bir algı yaratmasının önüne geçilmesi için Kürt kökenli vatandaşların sınırın öte yanındaki yakınlarıyla irtibat kurması sağlanacak. Bu kapsamda sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi adımlar atılması planlanıyor.



ŞİMDİ HEDEF MEMNUNİYET

Toplantıda, "Şimdi bizim yapmamız gereken kayyum atamalarını memnuniyete çevirmek" denildi ve atılacak adımlar belirlendi. Bu kapsamda öncelikli olarak kayyum atanan belediyeler belediyecilik hizmetlerini düzenli şekilde yerine getirecek. Böylece halka "Devletin yanlarında olduğu ve bölge halkının hayatını kolaylaştırmak istediği güçlü şekilde" hissettirilecek.