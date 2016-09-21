İşadamı Nejat Güllü serbest bırakıldı

HAKKINDA yakalama kararı bulunan işadamı Nejat Güllü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Mahkeme, Güllü hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu.

FETÖ PDY'nin iş dünyasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Güllüoğlu Baklavalarının sahiplerinden Nejat Güllü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Güllü'ünün serbest bırakılma gerekçeleri arasında ise sağlık problemleri, yaşı, ve delil durumunun lehine değişme ihtimali ve FETÖ PDY terör örgütü hakkında yaptığı ihbarlar yer aldı. Güllü hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinesinde yürütülen soruşturmada, savcılık Nejat Güllü'nün de aralarında bulunduğu 38 şüphelinin serbest bırakılmasına geçtiğimiz günlerde itiraz etti. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini karara bağlayarak Nejat Güllü'nün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Diğer şüpheliler için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talebi ise reddedildi.

SERBEST BIRAKILDI



Güllüoğlu Baklavalarının sahiplerinden Nejat Güllü gözaltına alınarak bugün akşam saatlerinde adliyeye getirildi. Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Nejat Güllü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.