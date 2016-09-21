Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde silah sesleri duyulduğu, 1 kişinin yaralı olarak etkisiz hale getirildiği ve olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde silah sesleri duyuldu.

İsrail Büyükelçiliği'ne girmeye çalışan bıçaklı saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırganın tedavinin ardından sorguya alınması bekleniyor.

Olay sonrası elçilikte bulunan çalışanların sığınakta olduğu belirtildi.

İki el ateş edildiği belirtilen olay sonrası güvenlik görevlileri İsrail Büyükelçiği'nin bulunduğu sokakta güvenlik çemberi oluşturuldu.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırganın kimliği de belli oldu. Konya doğumlu olan Osman Nuri Çalışkan'ın akli sağlığınınyerinde olmadığı belirtildi.

1978 doğumlu bıçaklı saldırganın, "Bütün Ortadoğu'yu değiştireceğiz" şeklinde bağırdığı iddia edildi.

İsrail Elçiliği'ne saldırı anı kamerada

BOMBA İMHA EKİPLERİ İNCELEME YAPIYOR

İsrail Büyükelçiliği önünde yaralı olarak etkisiz hale getirilen saldırgana ait olduğu belirtilen çanta bomba imha ekipleri tarafından inceleniyor.

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA

Bıçaklı saldırıyla ilgili İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Çalışanlar güvende. Saldırgan büyükelçiliğe giremeden vurularak etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Valilik, saldırganın meczup görünümlü olduğu, arşiv ve herhangi bir örgütle bağlantısının olmadığını açıkladı.

İsrail Büyükelçiliği önünde silah sesleri