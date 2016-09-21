Başbakan Yıldırım İstanbul’dan seslendi: Terörden kaçmakla güvenli olmazsınız. Terörü korkutursanız asıl o zaman güvenli olursunuz. Hep beraber terörden korkmayacağız. Terör bizden korkacak

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da düzenlenen 26. Dünya Posta Kongresi'nde konuştu. Bazı çevrelerin "güvenlik gerekçesiyle" organizasyonun İstanbul'dan başka bir yerde yapılması için çaba gösterdilğini belirten Yıldırım, "Ancak Uluslararası Posta Birliği'nin kararlı tutumu neticesinde Doha'da alınan karar gereği yapıldı" dedi. Başbakan, burada yaptığı konuşmada tüm dünyaya sesleniyorum, "Terörden kaçmakla güvenli olmazsınız. Terörü korkutursanız asıl o zaman güvenli olursunuz" diye seslendi. Başbakan Yıldırım'ın kongredeki konuşmasından önemli satır başları şöyle oldu:



DARBEYİ MİLLET ÖNLEDİ

Küresel problemlere gözümüzü kapatarak terörden arınmış bir dünya inşa edemeyiz. Dünyanın çeşitli yerlerinde var olan terörün derinliklerine inmemiz gerekir.

60 milyonu aşan mülteci var, bunların sorunlarını çözmeden dünyanın hiçbir yeri güvenli değil.

Malum 15 Temmuz gecesi ülkemizde bir darbe girişimi oldu. Türkiye'nin milli iradesine karşı yapılan bu kalkışmayı milletimiz onurlu duruşuyla yendi. Türkiye'nin geleceğini teminat altına aldı.



10 MİLYON MÜLTECİ

Son 6 yıldır Türkiye'nin etrafında yaşananlar bir insanlık dramıdır. Suriye'de 10 milyon insan yerlerini yurtlarını terk etti. Bu insanların 3 milyonuna Türkiye kucak açtı. 6 yıldır ekmeğimizi onlarla paylaşıyoruz. Biz kadir bilen bir milletiz. Darda kalan insanlara kucak açan bir milletiz.

Bunu bazı ülkeler anlamıyor. Çünkü onlar her şeye paraya göre karar verir. Asıl huzursuzluğun kaynağı budur.

BM bugün Genel Kurul yapıyor. Ona düşen sığınmacı sorunu ile ilgili radikal kararlar almak. Onlara düşen bu kararları verirken güçsüz insanların kurban edilmesine izin vermemesidir.



ALİYEV'E TEŞEKKÜR

FETÖ'ye karşı en sert tepkiyi koyan dost ve kardeş Azerbaycan oldu. Şimdi de bu örgütün bütün bağlantılarını birer birer ortaya çıkarıyor, okullarını kapatıyor. Cenap Prezident İlham Aliyev'e Türk milleti adına teşekkür ediyorum.

Asgari ücret düşmeyecek

Yıldırım "Vergi dilimi" düzenlemesi ile birlikte askeri ücretin bin 300 TL'nin altına ineceğine ilişkin tartışmalara da son noktaya koydu. Yıldırım, "Maliye Bakanlığı çalışma yaptı, bin 300 TL'nin altında asgari ücret ödemesi olmayacak, aradaki farkı bakanlık karşılayacak" dedi.



YILDIRIM PTT MUCİZESİNİ ANLATTI

Yıldırım özelleştirildikten sonra atağa kalkan PTT ile ilgili değerlendirmelerinde ise şunları söyledi:

PTT yok olacak diyenler kendini nasıl yenilediğini gördü. PTT en fazla vergi veren kurumlar arasına girmeyi başardı.

Erişimin Afrika'da da Amerika'da da Avrupa'da da birbirine yakın olması lazım. Küresel tek ağ hedefi online olmakla mümkündür. Her yönüyle online olabilirsek amacımıza ulaşabiliriz.

Bunun için tecrübe paylaşımını gözardı etmeyeceğiz. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği global dünyada insanların ihtiyaçları doğrultusunda posta hizmetlerine yön vermek önemli.