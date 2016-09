Müttefik ve ortaksak teröristi tutuklamalı

Reuters’a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’nin Gülen’i tutmak için “hiçbir bahanesi” bulunmadığını söyledi: ABD ile müttefik miyiz? Stratejik ortaklığımız var mı? O zaman terörist Gülen’i tutuklamalı

BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere gittiği New York'ta Reuters'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i iade etmeyen Washington yönetimini eleştirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının (OHAL) uzatılıp uzatılmayacağını da değerlendiren Erdoğan, "Şimdi bunun üç ay süreceği diye bir şey yok... Bu konuyla ilgili olarak da hükümetimiz burada ikinci bir üç ay kararı da alabilir veya aynen Fransa'da olduğu gibi bunu daha da uzatabilir" dedi. Erdoğan özetle şunları söyledi:



TUTUKLAMALIYDI:

Erdoğan, ABD ile biz müttefik miyiz? Model ortaklığımız var mı? Stratejik ortaklığımız var mı? NATO'da beraber miyiz? Bizden terörist istediği zaman biz verdiğimize göre, aramızdaki ikili anlaşmanın gereği, en azından bu kişi gözaltına alınmalı veya tutuklanmalıdır. Böyle bir konumu olan bir terör örgütünün başını ABD'nin bize teslim etmeyişi tabii ki ABD'nin özellikle bizim toplumumuzda anlaşılmasını olumsuz istikamette etkilemektedir. Türk halkı, üzüntüsünü her gittiğimiz yerde ifade ediyor.



RAKKA'YI BİRLİKTE TEMİZLEYEBİLİRİZ:

Koalisyon güçleri ile birlikte Rakka'yı da DAEŞ'ten temizlemek için böyle bir adım atabiliriz. Bu konuyla ilgili olarak da gerek dışişleri bakanlarımızın, gerek askerlerimizin müşterek görüşmeleri söz konusu ve bu görüşmelerin neticesinde Rakka'ya yönelik bir operasyon yapılacaksa bu operasyon yapılır. Çünkü bütün hedef terör örgütü DAEŞ'ten buraları temizlemektir.



SURİYE TOPRAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOK:

İlk etapta Cerablus'u DAEŞ terör örgütünden temizledik... Bizim Suriye'de, Suriye topraklarında kesinlikle gözümüz yoktur. Tam aksine biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne herkesin saygı duyması gerekir diyoruz ve Suriye Suriyelilerindir. Bu ilkeyi herkesin bilmesi, anlaması ve buna yardımcı olması gerekir diye düşünüyoruz.



LÜTFEN ESAD'I SAHİPLENMEYELİM:

Esad'sız bir çıkış formülünü rahatlıkla Suriye halkının bulacağını düşünüyorum, Esad'ı savunanlardan da rica ediyorum: 'Lütfen Esad'ı sahiplenmeyelim.' Suriye halkı kendi siyasi liderini kendisi demokratik parlamenter sistemde ya da başkanlık sistemi içinde seçsin ama kendisi seçsin. Suriye şu an batmışsa, bitmişse bunun nedeni bu kişidir. Peki, niçin biz hâlâ bunun üzerinde duruyoruz, niçin bunda ısrar ediyoruz? Suriye'nin yeniden ayağa kalkması bu kişiyle mümkün mü? Değil. Efendim diyorlar ki o giderse yerine kim gelecek. Koskoca 22-23 milyon nüfusu olan Suriye rahatlıkla Esad'la mukayese edilmeyecek birçok lider çıkartabilir. Artık buna lütfen seyirci kalmayalım.



AB 53 YILDIR TÜRKİYE'Yİ OYALIYOR:

Şu anda biz henüz süreci noktalamış değiliz ve her an AB müktesebatı gereği yapılması gerekenleri yapmaya devam ediyoruz. AB eğer Türkiye ile ilgili olumsuz bir açıklama yapacaksa onlar bu açıklamayı yapsın istiyoruz, yani bu açıklamayı Türkiye'den beklemesinler. Şimdi AB kalkıp 'Biz Türkiye'yi almıyoruz' demiyor, deyin. Eğer Türkiye'yi almayacaksanız açık açık net olarak deyin ki 'Biz sizi almak istemiyoruz.' Bu şekilde oyalama taktikleri içine girmeyin."



MÜLTECİ SORUNU:

Bakın şu anda Türkiye'de 3 milyon mülteci var. Devletin bütçesinden şu ana kadar çıkan rakam 12.5 milyar dolardır. Bir o kadar da STK'lardan çıkan destek var. Hepsinin toplamı 25 milyar dolardır. Şu ana kadar AB'nin verdiği destek maalesef 180 milyon euro. Şimdi söz veriyorlar, arkadan bir miktar daha göndereceğiz diye ama atılan adım daha yok. Kusura bakmasınlar. Biz geri kabulü yapacağız, onlar vize serbestisine yaklaşmayacaklar, böyle bir şey yok.