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PKK'lı hainlerden taciz i

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 15:46 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 15:47

'nin Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığı ile Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından taciz i açıldı.

'nin Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığı ile Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından taciz i açıldı. İlçenin girişinde bulunan Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı ile Üzümlü köyü yolundaki Karataş Karakolu'na PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin kaçış güzergahı obüs topları ile ateş altına alındı.

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