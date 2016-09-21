Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığı ile Karataş Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığı ile Karataş Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. İlçenin girişinde bulunan Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı ile Üzümlü köyü yolundaki Karataş Karakolu'na PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin kaçış güzergahı obüs topları ile ateş altına alındı.

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