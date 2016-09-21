Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı!

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerine yapılan saldırıda, ilk bilgilere göre 1 korucu şehit oldu, 2 korucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesi Akmeşe köyü kırsalında, bir grup PKK'lı terörist tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre, 1 korucu şehit oldu, 2 korucu yaralandı. Saldırının ardından geniş kapsamlı operasyon başlatılan bölgeye, Siirt 3. Komando Tugay'ından çok sayıda helikopter gönderildi.

Akmeşe köyü kırsalında bugün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 1 korucu şehit olmuştu.