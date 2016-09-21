Soruşturma kapsamında serbest bırakılmalarına yapılan itiraz mahkemece kabul edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheli arasında bulunan TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında serbest bırakılmalarına savcılıkça yapılan itiraz mahkemece kabul edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheli arasında bulunan TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz tutuklandı, Güllüoğlu baklavalarının sahibi Nejat Güllü ise serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, serbest bırakılmalarının ardından savcılıkça yapılan itiraz sonucu farklı mahkemelerce haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 iş insanıyla ilgili süreç devam ediyor.

- TUTUKLU SAYISI 30'A ÇIKTI

Yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz'ün bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne götürüldüğü ve burada hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunarak tutuklandığı öğrenildi.

Şüphelilerden Güllüoğlu baklavalarının sahiplerinden Nejat Güllü'nün ise, iş yerinde gözaltına alındığı ve akşama doğru getirildiği nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yaşı, sağlık problemleri, delil durumunun lehine değişme ihtimali ve daha önce FETÖ ile ilgili yaptığı ihbarlar göz önüne alınarak hakkındaki yakalama kararının kaldırılarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Güllü hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirtildi.

Yakalaması olan şüphelilerden Cahit Durmaz ve Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, bir süre önce tutuklanmıştı. Açıkgöz'ün de bugün tutuklanmasıyla birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanmış oldu. 5 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında toplam 30 şüpheli, tutuklu bulunuyor.

- SÜREÇ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün iş dünyası yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen TUSKON'a yönelik operasyonda 196 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Nejat Güllü, Rena Tezcan Açıkgöz'ün de bulunduğu 65 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Mustafa Şevki Kavurmacı'nın da içinde yer aldığı 17 şüpheli savcılıkça serbest bırakılmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 65 şüpheliden Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 27'sinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmasına karar vermişti. Hakimlik, Nejat Güllü ve Açıkgöz'ün de içinde bulunduğu 38 kişiyi adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bırakmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, bu şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ederek, şüpheliler hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Bu talebi değerlendiren nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği 3, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği 4 ve İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği ise 2 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti. Hakimlikler, diğer 29 şüpheli hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı talebini ise reddetmişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca, haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan, TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de aralarında bulunduğu 114 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.