Yunanistan'a kaçan 3 darbeciye büyük şok!

Yunanistan'a kaçan Fetullahçı hain darbecilerin siyasi sığınma talebi reddedildi.

8 asker Dedeağaç'ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'ülkeye kaçak yollardan girmekten' suçlu bulunarak ikişer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme hapis cezasını üç yıl süreyle ertelemiş ve sığınma talebinde bulunan askerlerin bu talepleri sonuçlanıncaya kadar gözaltında tutulmalarına karar verilmişti.

Darbeci askerlerden 3'ünün Yunanistan'a sığınma talebi mahkeme tarafından reddedildi.

FETULLAHÇI HAİNLER YUNANİSTAN’DA DA TAKİYEYE DEVAM EDİYOR