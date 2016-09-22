FETÖ’nün tüm suç arşivi tek bir sitede

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) cinayetlerini, kumpaslarını, darbe girişimlerini ve diğer tüm suçlarını bir çatı altında toplayarak örgütün karanlık geçmişini ifşa eden www.fetogercekleri. com internet sitesi yayın hayatına başladı. Sürekli güncellenen ve geliştirilen sitede, Özdemir Sabancı ve Necip Hablemitoğlu cinayetleri dahil pek çok karanlık suikastın FETÖ bağlantısı ortaya konuluyor. Fenerbahçe, İsmailağa Cemaati gibi kurum, kuruluş ve yapılara yönelik hayata geçirilen kumpaslara dair ilginç detayları da bu sitede bulmak mümkün.