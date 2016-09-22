Hedef El Bab

TSK’nın desteğiyle ilerleyişine devam eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, sınıra 30 kilometre uzaklıkta bulunan DAEŞ denetimindeki El Bab ilçesine ilerlemeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı sürüyor. Harekâtın 29'uncu gününde TSK'nın desteğiyle ilerleyişine devam eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, sınıra 30 kilometre uzaklıkta bulunan DAEŞ denetimindeki El Bab ilçesine ilerlemeye devam ediyor. El Bab'a ulaşmak için DAEŞ açısından özel öneme sahip Dabık'a yönelen ÖSO güçleri, büyük operasyonun hazırlığına başladı. Bugüne kadar 900 kilometrekareyi aşkın alanı teröristlerden temizlemeyi başaran ÖSO, Çobanbey'in batısında bulunan Yeniyaban ve Cekke köyünü DAEŞ'ten kurtardı. DAEŞ'in ikinci önemli merkezi konumunda bulunan ilçeyi ele geçirmek isteyen ÖSO'nun ilerleyişine sınır hattında konuşlu obüsler ve çok namlulu roketatarların yanı sıra koalisyon ülkelerinin savaş uçakları da destek veriyor.



DAEŞ HEDEFLERİ VURULDU

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 29. gününde DAEŞ'e ait 103 hedefin ateş destek vasıtaları tarafından 357 adet Fırtına ve 20 adet ÇNRA mermisi atılarak imha edildiğini açıkladı. Koalisyon Güçleri tarafından Bahvurtah, Kadriş ve El Athariyah bölgelerinde tespit edilen DAEŞ hedeflerine yönelik toplam 6 hava harekatı yapıldığı belirtildi.