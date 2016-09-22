MEB’in devralarak “Ömer Halisdemir” adını verdiği okulda, öğrenciler şehidin fotoğrafının bulunduğu maskeleri takarak “Hepimiz Ömer’iz” sloganı attı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbenin önlenmesindeki en önemli kahramanlardan biri olan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi FETÖ'den alınan birçok okula verildi. O okullardan Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kapatılan Şehzade Mehmet Eğitim Kurumları'nda açılan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda ise okula ismi verilen şehitle birlikte tüm demokrasi şehitleri anıldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin de darbe girişimi ve verilen şehitlerle ilgili yaptıkları konuşmaların ardından okulda eğitim öğretim gören bin 100 öğrenci yüzlerine Şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının yer aldığı maskeleri takarak "Hepimiz Ömer"iz sloganı attı. Törenin ardından duygularını ifade eden öğrenciler böyle bir okulda okumaktan dolayı mutlu olduklarını, okula ismini veren Şehit Ömer Halisdemir başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.