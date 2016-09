Yalçın Küçük: Hâkimler ve Dündar’ın kaçması araştırılsın

Ergenekon kapsamındaki Odatv davasında yargılanan Prof. Dr. Yalçın Küçük, Can Dündar'ın darbeden önce yurtdışına gittiğine dikkat çekerek, "Gitmek, Can Dündar'la başladı. Daha darbe yoktu, 15 Temmuz'dan önce hâkimler de gitti. Bunları tespit edin" diye konuştu.

DURUŞMAYA 8 SANIK KATILDI

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ergenekon'un medya ayağı olduğu iddiasıyla Odvtv'ye açılan davanın dünkü duruşmasına tutuksuz yargılanan gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Prof. Dr. Yalçın Küçük ve eski emniyet müdürü Hanefi Avcı dahil 8 sanık katıldı. Gazeteci Soner Yalçın ile birlikte 5 sanık ise duruşmaya gelmedi. Yalçın Küçük, 15 Temmuz'a "darbe teşebbüsü" denmesini eleştirerek, "İmam darbe yapıyor da bizi hapse mi atıyor? Silahı olmayan hiç kimse darbe yapmaz" ifadelerini kullandı.

CAN DÜNDAR FETÖ AĞZIYLA KONUŞTU



'BİZİ SUÇLAYANLAR ŞU AN KAÇAK'

Kendilerini daha önce yargılayan özel yetkili mahkeme başkanı Mehmet Ekinci'nin darbeden önce yurtdışına kaçtığını dile getiren Küçük, "Gitmek, Can Dündar'la başladı. Daha darbe yoktu, 15 Temmuz'dan önce hâkimler de gitti. Bunları tespit edin. Demek ki daha önemli bir şey var" diye konuştu. Gazeteci Ahmet Şık da, "Çete faaliyeti yürüten Gülen ekibinin tüm destekçilerinin cezalandırılmasını ve suç duyurusu yapılmasını, bizim yönümüzden de beraat verilmesini istiyoruz" dedi. Sanık Nedim Şener ise, "Hrant Dink cinayetiyle ilgili kitap yazdığım için suçlandığımı düşünmekteyim. Benim hakkımdaki soruşturmayı yapan emniyet görevlileri ve cumhuriyet savcılarının bir kısmı şu an cezaevinde bir kısmı da kaçak durumdadır" şeklinde konuştu. Duruşma savcısı Kamil Ertuğrul, mahkemeye yeni görevlendirildiğini belirterek, esas hakkında mütalaasını hazırlamak için süre istedi. Duruşma, 21 Ekim'e ertelendi.

BERBEROĞLU DOSYASI BİRLEŞTİ

Bu arara MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, görüntüleri verdiği iddiasıyla hakkında dava açılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun dosyası, eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün dosyası birleştirildi.