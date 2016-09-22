Yargıtay dünyaya 15 Temmuz’u anlattı

Yargıtay bir broşürle, 15 Temmuz’u ve FETÖ’yü dünyaya anlattı. Broşürde, FETÖ’nün yöntem ve amaçları, delilleriyle aktarıldı

Yargıtay Başsavcılığı, 15 Temmuz'u ve FETÖ'yü dünyaya anlatıyor. Başsavcılık yabancı konuklara verilen ve uluslararası resmi kuruluşlara gönderilecek fotoğraflı broşürde, FETÖ'cüler için "üniformalı teröristler" dedi, amaçlarının da "cemaat oligarşisi olduğunu" anlattı.

Yargıtay Başsavcılığı'nın broşüründe, 15 Temmuz gecesi hedef alınan TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Boğaz Köprüleri'nin fotoğrafları yer aldı. Buralarda kaç kişinin şehit olduğu da belirtilen broşürde tankların önüne yatan, darbecilere direnen vatandaşların fotoğraflarına yer verildi.



"ÜN İFORMALI TERÖRİSTLER"

Broşürde, 15 Temmuz girişimi, "TSK mensubu olup terörist örgütün amaçları doğrultusunda hareket eden üniformalı teröristler tarafından gerçekleştirilen kanlı darbe girişimi" olarak tanımlandı. Darbe girişiminin arkasında "1999'dan bu yana ABD-Pensilvanya'da ikamet eden eski vaiz Fetullah Gülen" olduğu belirtilen broşürde, FETÖ'nün amacı da, "Anayasal düzeni yıkarak yerine otorieter, totaliter bir cemaat oligarşisi / zümre hâkimiyetine dayanan devlet düzeni kurmak" olarak özetlendi.



İTİRAFLAR DA DELİL

Yargıtay Başsavcılığı, FETÖ'nün uluslararası tanımlara göre de bir terör örgütü olduğunu anlatmak için şu ifadeleri kullandı: "Milletin güvenliğini temin için TSK'ya emanet edilen savaş uçağı, helikopter, silah ve mühimmatı kullanmak suretiyle, talimatlarını Fetullah Gülen'den alan bu kişilerin, bağlı olduğu devlet hiyerarşisinin dışına çıkarak kendi içinde bir paralel yapı oluşturduğu da göz önüne alındığında Fetullah Gülen cemaatinin 'silahlı bir terör örgütü' olarak kabul edilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur."

Broşürde, darbe emrinin Gülen tarafından verildiği belirtilirken buna kanıt olarak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri Levent Türkkan, Akıncı Üssü Komutanı Hakan Evrim ve İstanbul Zırhlı Birlikler Tugay Komutanı Özkan Aydoğdu'nun itiraflarını içeren savcılık ifadelerinden alıntılar gösterildi.