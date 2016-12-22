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'ten 'a getirilen yaralı sayısı 182'ye ulaştı

AA
  • Giriş Tarihi: 22.12.2016 11:49 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016 11:50
Halep'ten Hatay'a getirilen yaralı sayısı 182'ye ulaştı
Halep'ten Hatay'a getirilen yaralı sayısı 182'ye ulaştı

'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki 'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 182 sivil 'a getirildi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen dan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 182'ye ulaştı. Türkiye'ye getirilen yaralıların 71'i ise çocuk.

Yaralılardan 80'i il dışına sevk edildi, tedavisi tamamlanan 23'ü taburcu edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan 15'i yaşamını yitirdi.