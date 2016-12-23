Atatürk heykeli provokasyonu tutmadı!

Bugün bazı gazetelerde ve internet sitelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykelinin tamamen kaldırıldığı yazılarak provokasyona imza atıldı. Ancak Rize Belediyesi bir açıklama yayınlayarak, heykelin Cumhuriyet Meydanı'ndan alınıp Rize Valiliği önündeki tören alanına götürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

Türkiye'nin geçtiği bu kritik günlerde milli birlik ve beraberliğe darbe vurmak isteyen hainlerin oyunları bir bir deşifre oluyor.

Belediye tarafından uygulanan, "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin taşınma ve yerleştirme işlemi tamamlandı.

Rize Belediyesi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk heykelinin Valilik önündeki tören alanına taşınması tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



BELEDİYE BAŞKANI KASAP HEYKELİN TAŞINMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi çerçevesinde Rize Belediyesi tarafından başlatılan inşaat çalışmaları kapsamında meydanda bulunan Atatürk Heykeli'nin Rize Valiliği önüne nakli güvenli bir şekilde sağlandı.

Dün gündüz itibariyle Rize Belediyesi ekiplerince başlatılan Heykelin nakil çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. Heykel akşam saatlerinde Rize Valiliği önündeki Resmi tören alanına yerleştirildi.

Titizlilikle yürütülen çalışmalar kapsamında Heykelin montalama işlemi ekipler tarafından tamamlanırken, heykelin çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

"Söylemler Bizleri Derinden Üzmüştür"

Konu ile ilgili bir yazılı açıklamada bulunan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, "Bilindiği üzere Rize Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projemizin inşaat çalışmaları başlatılmış olup, kazı çalışmalarının devam ettiği alanda bulunan Atatürk Heykelimizin yeni tören alanımız olan Rize Valiliği önüne taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. Heykelin taşınma süreci bazı kesimler tarafından heykel kaldırıldı ve akıbeti belirsiz gibi kamoyuna yansıtılmaya çalışılmıştır.

Fakat yapılan bu çalışmada bundan sonraki resmi törenlerimiz Rize Valiliği önünde yapılacak olması nedeniyle Atatürk Heykeli ekiplerimiz tarafından güvenli bir şekilde yeni tören alanına yerleştirilmiştir. Bu çalışmanın altında farklı nedenler arayarak, konuyu farklı noktalara çekme gayreti içerisinde olan bazı kesimlerin gerek ilimizle gerekse Rizeli vatandaşlarımızla ilgili söylemleri bizleri derinden üzmüştür.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi inşaat çalışmaları kapsamında yapmış olduğumuz bu çalışmanın altında hiçbir suretle farklı düşüncelerin olmadığını kamoyunun takdirine sunuyorum" dedi.

HEYKELİN VALİLİK ÖNÜNDEKİ(YENİ) GÖRÜNTÜLERİ

İŞTE HEYKELİN KALDIRILDIĞI 15 TEMMUZ DEMOKRASI VE CUMHURİYET MEYDANI'NIN BUGÜNKÜ HALİ