Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş El Bab açıklaması

İzmir'de FSRU Projesi (Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) ve SÜTAŞ Entegre Tesislerinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Türk Askeri ve ÖSO'nun birlikte mücadele verdiği El Bab operasyonu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Bakınız El Bab... Birileri kuru sıkı atıyor. Dünyayı biz mi kurtaracağız? Kilis'e bomba düşünce nerdesin ey devlet diyorsunuz! Bunlar ne saf insanlar. Bz boşuna mı terörden arındırılmış güvenli bölge açıklamasını en başından beri yaptık. İşte şimdi El Bab hamdolsun hallolmak üzere! Silahlı Kuvvetlerimiz ÖSO ile orayı da hallediyor" şeklinde konuştu.

FSRU Projesi (Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) ve SÜTAŞ Entegre Tesislerinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğalgaz ülkemiz için önemli bir kaynaktır. Çevre kirliliğine yol açmaması açısından önemli olan doğalgazda malesef dışa bağımlıyız. Bu nedenle kaynak çeşitliliğine gitmemiz şart. LNG bu bakımdan önemlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

Milli iletim şebekemize günde 20 milyon metreküpe kadar LNG gönderme kapasitesi olan bu tesis adeta sigortamız olacak. Sadece Aliağa'da değil yeri gelecek Karadeniz'e kadar gidecek. Nerede bir sıkıntı varsa bu seyyar terminal oraya kadar gidecektir. Türkiye LNG ithalatında dünyada 8. sırada. LNG yatırımlarına öncelik vermeli. Ege Gaz'a ilave olarak yeni şirketilerin de LNG yatırmları yaptığını biliyorum, bunları memnuniyetle karşılıyorum. Bu projeleri daha da ileri taşımakta kararlıyız. Bugün dünyanın en büyük kuruluşlarına baktığımızda enerji şirketlerinin öne çıktığını görüyoruz. Dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek istiyorsak bu sektörlerde söz sahibi olmak zorundayız. Bizim petrolümüz doğalgazımız olmayabilir ama bizim bir avantajımız var. Biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisine getirmekte kararlıyız. Genç insan gücümüz var. İnsan varsa emek var.

BU MİLLET YAPAR MI YAPAR!

Her türlü yol denendiği halde biz kalkınma gündeminden kopmadık. Bakın Salı günü iftihar projelerimizden biri olan Avrasya Tüneli'nin açılışını yaptık. Bunlar aşık olacağınız zaman yapabileceğiniz işlerdir. Bu millet yapar mı yapar! Bİz bu projeleri yaptık. Öyle paranız olduğu zaman yaparsınız. Paranız olmadığı zaman ne yapacaksınız. Yine yapmalısınız. Neyle güvenle...Hiç endişe etmeyin bu terör belasını da evelallah toprağa gömeceğiz ve gömüyoruz. Daha güzel günler olacak..

HAMDOLSUN EL BAB HALLOLMAK ÜZERE!

Bakınız El Bab... Birileri kuru sıkı atıyor. Dünyayı biz mi kurtaracağız? Kilis'e bomba düşünce nerdesin ey devlet diyorsunuz! Bunlar ne saf insanlar. Bz boşuna mı terörden arındırılmış güvenli bölge açıklamasını en başından beri yaptık. İşte şimdi El Bab hamdolsun hallolmak üzere! Silahlı Kuvvetlerimiz ÖSO ile orayı da hallediyor.

Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere inat yatırımlarını devam ettiren tüm iş adamlarına şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu ülkeye ve bu millete güvendiniz.