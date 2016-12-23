Sağır sultan anladı bir sen anlamadın

Yıldırım, Kılıçdaroğlu ’nun “rejim” çıkışına yanıt verdi...

Başbakan Binali Yıldırım:

Türkiye'nin rejimi belli; Cumhuriyet

Bizimki Cumhurbaşkanlığı sistemidir, nokta

Sağır sultan duydu, bir tek sen anlamadın!



Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un sık sık gündeme getirdiği anayasa değişikliği ile birlikte rejimin de değişeceği iddiasına cevap verirken, "anlata anlata sağır Sultan duydu. Herkes anladı. Sen bir türlü anlamak istemiyorsun. Kemal Bey, Türkiye'nin rejimi belli; Cumhuriyet. Ne değişiyor. Artık yönetim ihtiyacını karşılayacak sistemden bahsediyoruz. Bizimki Cumhurbaşkanlığı sistemidir, nokta."diye konuştu. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Yıldırım özetle şunları söyledi:

BU BİZİM VARLIK MÜCADELEMİZ: Türkiye büyük bir mücadele içerisindedir. Fırat kalkanı harekatı çerçevesinde El Bab'ı kuşatan ve hakim yerlerini ele geçiren silahlı kuvvetlerin kahraman askerlerine alçak terör örgütünün pususu ve intihar saldırısı neticesinde 14 evladımızı şehit verdik. Terörle mücadele, beka ve varlık mücadelesidir. Türkiye'nin birliğinin beraberliğinin kardeşliğinin daim olması adına verilen büyük bir savaştır.

TERÖR SADECE TÜRKİYE MESELESİ DEĞİL: Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarını sadece Türkiye meselesi görmek fahiş bir hatadır. Irak ve Suriye'ye yerleşen terör örgütlerinin sadece Türkiye'yi tehdit ettiğini sananlar yanılırlar. Terör ortak sorundur, uluslararası toplum terör karşısında ikircikli söylemi bir kenara bırakmalı ve tamamen aynı tavrı almalıdır. Terörle mücadele hassasiyetini gözeten herkes ile işbirliğine hazırız.

BİR TEK KEMAL BEY ANLAMADI: Rejim değiştiriyor diyorlar. Anlata anlata sağır sultan duydu. Herkes anladı Kılıçdaroğlu bir türlü anlamak istemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Bey, Türkiye'nin rejimi belli; Cumhuriyet. 1923'te bedel ödedik. İstiklal harbi kazandık, rejimi değiştirdik adını da cumhuriyet diye koyduk. Ne değişiyor. Artık yönetim ihtiyacını karşılayacak sistemden bahsediyoruz. Bizimki Cumhurbaşkanlığı sistemidir, nokta.



ANLAŞMAZLIK SONA ERECEK:

Diktatörlük geldi diye hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Meclis ile Cumhurbaşkanı anlaşamıyor diyelim. Partilerin oluşumu ile Cumhurbaşkanı parti çoğunluğu değişir. Cumhurbaşkanına seçime gitme yetkisi veriyor veya Meclis'e seçim kararı alma yetkisi var. Anlaşacaklar. Zırt pırt seçim ister mi millet. Oturun anlaşın diyor. Vatandaş gereken dersi verir. Seçime gitmede haklı neden yoksa vatandaş da bedelini ödetir.

ABUK SUBUK ŞEYLER SÖYLÜYORLAR: (Yeni anayasa teklifi ile) Cumhurbaşkanı suçlanabilir, sorumsuz değil, Bakanları suçlanabilir. 'Kararname ile eyaletler federasyonlar kurabilir' diye abuk sabuk şeyler söyleniyor. Anayasa başında yazıyor; üniter devlet var. Bayrağı tek, başkenti tek, bütün toprak bütünlüğü ülkesiyle milletiyle bağımsız. Nasıl icat ediyorlar bunları? 367'yi gördükten sonra ne görsek yadırgamayız.

SUİKASTIN NİYE YAPILDIĞINI BİLİYORUZ

Başbakan Yıldırım'ın önceki gün partisinin MKYK toplantısında da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastı değerlendirdiği öğrenildi. Yıldırım'ın, "Yurt içi ve yurt dışı sebep ve bağlantıları var. Niye yapıldığını biliyoruz. Teröristin FETÖ ile ilişkisi olduğu kesin, bağlantılarını araştırıyoruz" dediği öğrenildi. Terörle mücadele konusunda muhalefet partileri ile oluşturulan uzlaşmayı sürdüreceklerine dikkat çeken Yıldırım'ın, "Türkiye bu noktada birlik ve bütünlük içinde hareket edecek. Teröre karşı topyekûn tavır alacağız" mesajı verdi.