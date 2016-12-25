FETÖ mağduru, El Bab gazisi Yarbay: Cepheye döneceğim

FETÖ’nün kumpasıyla 2 yıl hapis yattıktan sonra görevine dönen ve El Bab’da yaralanan Yarbay Kışkan, iyileşmek için gün sayıyor. Yarbay Kışkan, “Bir an önce El Bab’a gidip, arkadaşlarımın yanında yer almak istiyorum” dedi

FETÖ/PDY'nin kumpası sonucu vatan hainliğiyle suçlanan Yarbay Merdin Kışkan (43), beraat ettikten sonra görevlendirildiği El Bab'da vatan için canını hiçe saydı.



El Bab'da geçen çarşamba 16 askerin şehit düştüğü çatışmalarda yaralanan tabur komutanı Kışkan, kendisini ziyaret eden emekli kurmay Albay Mustafa Önsel'e "Moralim çok iyi. Bir an önce El Bab'a gidip, arkadaşlarımın yanında yer almak istiyorum" dedi.

Çatışma gününü anlatan Kışkan "DEAŞ, Suriye'nin diğer kentlerinden püskürtülmesinden sonra tüm Rakka ve El Bab'a yığınak yaptı. Bu iki şehirde tüneller, bombalı tuzaklar ve mayınlarla şehrin tamamını korumaya almışlar. Akil Dağı'nı ele geçirmek El Bab için kritik bir yerdi. Üs olarak kullandıkları hastane çevresinde yoğun çatışmalar yaşandı. Bir an önce ayağa kalkıp, tekrar cepheye arkadaşlarımla birlikte DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesi için mücadele etmek istiyorum" diye konuştu.



Fırat Kalkanı Harekâtı'na gönüllü katılan ve DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla saldırdığı birliğin başında bulunan Kışkan'ın kalıcı bir rahatsızlığı yok. Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Kışkan'ın hayati tehlikesi bulunmuyor. Kışkan, İzmir'de yürütülen sözde 'Askeri casusluk' davasında 2 yıl hapis yatmıştı. Kumpas ortaya çıkınca da beraat etmişti.

BİZDE ALLAH İNANCI VAR ŞEHİT OLMAYI İSTERİZ

El Bab'da 16 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Konyalı Komando Uzman Çavuş Osman'ın memleketinde tedavisi sürüyor. "Türk askerini güldürmek istiyorlarsa 'ölümle' tehdit etsinler" diyen Şen, "Herkes şehit olmayı ister, içimizde korku yok. Türk askeri hiçbir zaman korkmaz. Birlik beraberliğimiz olduğu sürece, hiçbir terör örgütü karşımızda duramaz. Biz de Allah inancı var" ifadelerini kullandı. Şen çatışma anını şöyle anlattı: "Atılan roketatarın delici ve ısı yayan mühimmatı, içinde bulunduğumuz zırhlı aracın önünden girip arkasından çıktı. 10 kişinin olduğu aracın içerisi bir anda karanlık ve duman oldu. Göz gözü görmüyordu. Yöneldiğimiz kapıyı açamadık. Hüseyin arkadaşımız Allah'ın da izniyle kapıyı tekmeleyerek açtı. Diğer arkadaşlarım kapıyı görmüyordu. 'Kapı açıldı, dışarıya çıkın' diye bağırdım. Kendimizi bu şekilde zehirlenmekten koruduk."

ŞEHİT EŞİ: UMUT SENSİZ NE YAPACAK?

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ramazan Karaca'nın (29) cenazesi dün Kırşehir'in Mucur ilçesinde toprağa verildi. Mucur Çarşı Camisi'nde tören düzenlenen törende şehidin eşi Gülnaz Tan Karaca ise 2 yaşındaki oğlu Umut'a sarılarak, "Umudumuzdun, Umut sensiz ne yapacak, öksüz kaldı Umutum" diyerek ağıt yaktı. Karaca'nın naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi. Törene, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Kırşehir Garnizon Komutanı Albay İlhan Güneş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle gaziler ve vatandaşlar katıldı.