Son dakika haberi: Rus uçağı düştü

Rusya'nın Soçi şehrinde askeriyeye ait bir Tu-154 tipi uçağın düştüğü ve içinde 8'i mürettebat toplam 92 kişinin olduğu bildirildi. Rusya savunma bakanlığı basın departmanından yapılan açıklamada kaybolan uçakta bulunanlar Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'de bulunan Rus Hava Kuvvetleri'nin yeni Yılını kutlamak için giden Rusya Silahlı Kuvvetleri, sanatçılar ve çeşitli Rus basın mensuplarından oluşuyordu.

Rusya'nın Soçi şehrinde askeriyeye ait bir Tu-154 tipi uçağın düştüğü ve içinde 8'i mürettebat toplam 92 kişinin olduğu bildirildi. Rus resmî haber ajansı Ria Novosti'nin verdiği habere göre daha önce radardan kaybolduğu belirtilen uçağın pilotaj veya teknik arızadan dolayı düşmüş olabileceği belirtildi. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Adler Havaalanı'ndan havalanan uçak kısa bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Savunma Bakanlığı Basın servisi yaptığı açıklamada uçakta askeri yetkililerin yanı sıra bazı sanatçılar ve dokuz kişilik bir basın mensubu grubunun bulunduğunu belirtti. Şuanda uçağın aranmasına devam edildiği ve radarda kaybolan uçak ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiği bildirildi.

KARADENİZ KIYISINA 1.5 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Soçi taraflarında kaybolan Rusya Savunma Bakanlığı'nın Tu-154 uçağı Karadeniz'de düştü. Uçağın parçaları Soçi'nin Karadeniz kıyısından 1,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

UÇAĞIN PARÇALARI BULUNDU

Uçağın parçaları Soçi'nin Karadeniz kıyısından 5,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu; yolcuların özel eşyalarına ulaşıldığı bildirildi.

KAZADAN KURTULAN OLMADI

Rus basını kazadan kurtulan olmadığını duyurdu.

BAKANLIK SÖZCÜSÜ: 1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tu-154 uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden bir kişinin cesedine Soçi kıyı şeridinin 6 kilometre açıklarında ulaşıldı" dedi. İgor Konaşenkov, mürettebatı dahil 92 kişinin bulunduğu belirtilen uçak kazasına ilişkin açıklamasında "Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tu-154 uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden bir kişinin cesedine Soçi kıyı şeridinin 6 kilometre açıklarında ulaşıldı. Ceset, arama-kurtarma gemisine alındı" ifadelerini kullandı.

KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV: İLK YARDIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kazaya ilişkin gelişmelerle ve kurtarma operasyonuyla ilgili düzenli olarak bilgi verdiğini ifade etti. Sputniknews'a göre, gazetecilerin Karadeniz'de düşen Tu-154 uçağıyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, ilk yardım çalışmalarının yapıldığını ifade etti.