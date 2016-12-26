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'dan son dakika açıklaması: 2 terörist ölü ele geçirildi

İHA
  • Giriş Tarihi: 26.12.2016 16:25 Güncelleme Tarihi: 26.12.2016 16:43
TSK'dan son dakika açıklaması: 2 terörist ölü ele geçirildi
TSK'dan son dakika açıklaması: 2 terörist ölü ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (), 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır Kocaköy'de güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ölü, bir teröristin ise yaralı olarak, bir M-16 piyade tüfeği, iki sırt çantası ve bir mühimmat yeleği ile birlikte ele geçirildiği kaydedildi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ MÜHİMMATLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Mardin Savur'da güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin ölü olarak, bir tabanca bir el bombası ile birlikte ele geçirildiği ifade edildi. Gaziantep Islahiye'de icra edilen yol kontrolünde; DEAŞ terör örgütü mensubu bir teröristin yakalandığı bildirildi.

TSK EL BAB'A YERLEŞTİRİLEN PATLAYICILARIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI TSK İÇİNDE UYUYAN HÜCRELER KALMIŞ OLABİLİR