Bayram iznindeki pilotları darbe için üsse çağırmışlar!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde görevli iki pilottan sorumlu FETÖ imamı Hüseyin Ediş, itiraflarda bulundu. Ediş, aldığı talimat üzerine bayram izni için şehir dışında bulunan ve kendisine bağlı olan pilot teğmenler Ertuğrul Cihat Sungur ve Uluç Hüseyin Hançer'i 7 Temmuz'da Ankara'ya çağırdığını söyledi. İki pilot da tutuklu. İngilizce öğretmeni olan Ediş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde, örgüt adına sorumlu olduğu iki kişinin kod isimlerini bildiğini, gerçek isimlerini bilmediğini iddia etti. İşte anlattıkları:



DARBE TALİMATI 2 TEMMUZ'DA GELDİ

Geçen martın ikinci haftası Hasan Tanık Ortaokulu'nda öğretmen Mehmet Ayan beni çağırdı. Ayan, ağabey konumunda biri. Ondan başka Ankara'da tanıdığım ağabey konumunda başka biri yoktur. Benden pilot teğmenler Ertuğrul Cihat Sungur'a (kod ad Fatih) ve Uluç Hüseyin Hançer'e (kod ad Uğur) dini öğretiler vermemi istedi.

Geçen 2 Temmuz'da Ayan yine aradı ve çağırdı. Sorumlu olduğum öğrencileri bayramın 3. günü (7 Temmuz) Ankara'ya çağırmamızı söyledi ve gitti. Kod adları İhsan ve Musa, "Askeri bir darbe mi olacak?" "Hükümet cemaate bir operasyon mu yapacak?" şeklinde konuştular. Fatih ve Uğur'u aradım. Bayramın 3. günü evime gelmelerini söyledim. "Ankara'da kalın" dedim. "Tamam" dediler.