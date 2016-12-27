FETÖ'nün Alevi planı tutmadı

Paralel İhanet Çetesi’nin Alevi vatandaşları çeşitli vaatlerle kendi ekseninde hareket ettirerek Türkiye’de kaos ortamı oluşturacak etnik çatışma için zemin hazırladığı belirlendi. Soruşturmayı yürüten üst düzey bir yetkili, Okutan'ı "Son 25 yılda gördüğümüz en karanlık isimlerden biri' olarak tanımladı.

Devletin ve toplumun tüm her kesimine sızarak mezhepsel ve etnik çatışma çıkarmaya çalışan FETÖ'nün sözde 'Alevi İmamı'nın Özdal Okutan olduğu ortaya çıktı. Okutan'ın 'Susurluk Skandalı' benzeri 'emniyet-terör-paralel devlet' yapısını hatırlatan ilişkiler ağıyla aynı anda hem terörle mücadele etmesi gereken emniyet müdürleri, hem de terör örgütü PKK ve MLKP üyeleriyle görüştüğü belirlendi.

SAHTE DERNEK KURMUŞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Ayhan Yılmaz'ın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında tutuklanan Okutan'ın örgütün 'Alevi yapılanmasından' sorumlu olduğu tespit edildi. Okutan'ın ayrıca Emniyet Teşkilatı'ndaki Alevi polislerin yöneticiliğini yaptığı da ortaya çıkarıldı. Alevi Bektaşi Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Uyum Alevi Bektaşi Eğitim ve Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu Kurucu üyesi olan Özdal Okutan'ın kurduğu sahte Semah Alevi Bektaşi Eğitim Ve Kültür Derneği ise 15 Temmuz'dan sonra kapatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY ana dosyasındaki tespitlere göre, 2014 yılına kadar örgütün sözde 'Türkiye Alevi imamlığı'nı yapan Süleyman Ünsal'ın ABD'ye kaçmasından sonra yerine geçen Ziya Demirel de bu görevi 2015 yılına kadar sürdürdü. Özdal Okutan ise FETÖ'nün görevlendirdiği son isim oldu. Soruşturmada,'Bylock' kullanıcıları arasında 'Kırmızı' kategoride bulunan Özdal Okutan ile sözde eski imam Ziya Demirel'in birçok kez hem telefonla hem de yüz yüze görüştükleri belirlendi.

YATLA İKNA TURU

1990 yılında girdiği Ege Üniversite Fizik Bölümü'nden ancak 2013 yılında mezun olabilen Okutan'a, resmi bir unvanı ve görevi bulunmamasına rağmen 'Proje Koordinatörü' olarak oda verildiği, işçi alım ve çıkarmalarına kadar etkili olduğunu tespit edildi. Okutan'ın, Alevi vatandaşların önde gelen isimlerini yat gezisine çıkardığı, bu gezilere İzmir'de görevli bazı üst düzey emniyet müdürlerinin de katıldığı gizli tanık ifadelerine yansıdı. Okutan'ın yat gezilerinde cemevlerine maddi destek sağlayacaklarını söyleyerek, Alevi vatandaşları FETÖ ile birlikte hareket etmeye iknaya ve mezhep ayrılığı oluşturarak Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalıştığı da iddianamede yer aldı.

TKPML VE PKK BAĞLANTISI

FETÖ'nün sözde 'Türkiye Alevi imamı' Özdal Okutan'ın TKPML adına 1 Mayıs gösterilerine katıldığı ve örgüt üyeleriyle görüştüğü için gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı da ortaya çıktı. Okutan'ın PKK'nın adına silahlı eylemde bulunmak suçundan tutuklanan H.E.'yi cezaevinde ziyaret ettiği de belirlendi. Soruşturmayı yürüten üst düzey bir yetkili, Okutan'ı "Son 25 yılda gördüğümüz en karanlık isimlerden biri' olarak tanımladı. (Star)