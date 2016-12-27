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İstanbul'da nu: 45 gözaltı

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 12:02
İstanbul'da mafya operasyonu: 45 gözaltı
İstanbul'da mafya operasyonu: 45 gözaltı

İstanbul Polisi'nin düzenlediği nunda 45 kişi gözaltına alındı. Sedat Şahin ve Alattin Saral hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Sarallar ve Şahinler olarak bilinen suç örgütüne düzenlediği nda gözaltına alınanların sayısı 45 oldu.

Gözaltına alınanlar arasında Sarallar grubunun liderlerinden Burhanettin Saral'ın da olduğu öğrenildi. Saralların diğer 'önemli ismi' Alattin Saral ile Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin hakkında da yakalama kararı olduğu bildirildi.