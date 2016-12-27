Geçtiğimiz Pazar günü 92 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazanın ardından Rusya'dan flaş karar: TU-154 tipi uçakların uçuşu durduruldu.

Rusya, 92 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında TU-154 tipi uçakların uçuşunu durdurma kararı aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın gövdesine ait parçaların bulunduğunu duyurdu. Moskova'da düzenlediği basın toplantısında arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Konaşenkov, uçağın yan gövde kaplamasına ait 3,5 x 4,5 ebadında bir parçanın denizden çıkartılarak, incelenmek üzere gerekli birime teslim edildiğini ifade etti.

DALGIÇLAR İNCELİYOR

Konaşenkov, denizin altında uçağın kuyruk bölümü ile motora ait olduğu tahmin edilen parçaların bulunduğunu ve dalgıçlar tarafından incelendiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı verilerine göre, 24 saat devam eden arama kurtarma çalışmalarına 45 gemi, 15 sualtı gözlem aracı, 192 dalgıç ve 12 uçak ile 5 helikopter katılıyor.

PİLOTUN CESEDİ BULUNDU

Öte yandan Tass ajansında yer alan haberde, uçağın pilotu Roman Volkov'un cesedinin su yüzeyine çıkartıldığı iddia edildi. Ayrıca, ulaşılan parçalar incelendiğinde pilotların uçağı denize indirmeye çalışmış olabileceği ileri sürüldü.

Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.