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: görüşmelerinde flaş gelişme!

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 22:12 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 22:38
SON DAKİKA: Anayasa görüşmelerinde flaş gelişme!
SON DAKİKA: Anayasa görüşmelerinde flaş gelişme!

teklifinin 4. maddesi komisyonda kabul edildi. Maddeye göre ler 5 yılda bir yapılacak. 5. madde ise önergeyle tekliften çıkartıldı, yedek milletvekilliği iptal edildi

Komisyonu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi beşinci maddesi 'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi, ölüm ile diğer boşalma hallerinde boşalan üyelikler aynı siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur' hükmü tekliften çıkarıldı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi lerinin beş yılda bir yapılacağı kabul edildi.