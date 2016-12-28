Çıktığımız yoldan geri dönmeyeceğiz

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın uluslararası koalisyon destek vermese de devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi ağırladı. Erdoğan, Conde ile düzenlediği ortak basın toplantısında özetle şöyle dedi:

GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ: DEAŞ terör örgütünü biz El Bab'da şu anda dört bir taraftan kuşatmış vaziyetteyiz. Koalisyon güçleri verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil. Stratejinin gerekleri yapılır, tüm taktikler de değerlendirilir, ona göre adımlar atılır. Koalisyon güçleri ne diyordu? DEAŞ terör örgütüne karşı tüm mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan''Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz''

TERÖRE DESTEK VERİYORLAR: Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ dahil olmak üzere YPG-PYD bunlara destek veriyorlar. Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak bütün resimleri, fotoğraflarıyla video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık. Çünkü biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz. Yoksa Gaziantep'te bombayı yediğimiz zaman 56 vatandaşım benim şehit olduğunda onun bedelini kim ödeyecek? Kilis'te 100'e yakın insan şehit olduğunda onun bedelini kim ödeyecek. O zaman ne diyorlar devlet nerede, hükümet nerede? İşte bunlara bunu dedirtmemek için hükümet, devlet olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan''FETÖ'ye karşı harekete geçti.''

CENEVRE BOŞ ÇIKTI: (Cenevre süreci yürütüldü, Astana sürecinden umutlu musunuz?) Cenevre maalesef boş çıktı. Sonunda Sayın Putin'le yaptığım görüşmede, bize Astana'yı teklif etti, 'Ona nasıl bakarsınız?' dedi. Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok dedik. Ama bu Astana zirvesine eğer terör örgütleri davet edilecek olursa, buna biz tabii ki sıcak bakmayız.

TERÖR ÖRGÜTLERİ OLMAYACAK: Şu anda bu işler dışişleri bakanı seviyesinde yürütülüyor. Ama daha sonraki seviyede hakikaten işin hakkı veriliyorsa, doğru yürüyorsa, tabii ki bunu yine liderler seviyesinde de görüşmek suretiyle adımlar atılır. Ama bu liderler seviyesinde de kim katılacak? Bu da önemli. İlk adım dışişleri bakanları seviyesinde ve terör örgütleri kesinlikle buna katılmayacak. Terör örgütleri katılmadan bu görüşmeler başlayıp, eğer bunu bir yere kavuşturabilirsek, bizleri mutlu edecektir. İlk etapta ılımlı muhalifler gibi, bunun yanında İran, Rusya, Türkiye gibi olursa, katılırsa, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin burada yer alması temennimizdir. Çünkü onların burada bir emeği var. İyi niyetle yaptıkları bir destek var.

FETÖ TARİHİN ÇÖP SEPETİNE: Cumhurbaşkanı Conde'nin gönlümüzde ayrı bir yeri var. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında değerli dostum Conde, bizi ilk arayanlardan oldu. Sayın Cumhurbaşkanı darbe teşebbüsünün hemen ardından ülkesindeki FETÖ'ye ait kurumlara karşı harekete geçti. Gine'de bulunan okullar Maarif Vakfı'na devredildi. Sayın Cumhurbaşkanının bu kararlı tutumunun diğer ülkelere örnek olmasını diliyorum. Afrikalı dostlarımız da 15 Temmuz sonrası örgütün maskelemeye çalıştığı niyetini daha açık görmeye başladılar. İnşallah FETÖ de ortak gayretlerimizle tarihin çöp sepetine atılacaktır.



Afrika'daki tüm FETÖ okulları kapatılacak

Afrika Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye ve Afrika'nın çıkarlarının örtüşmesi için çalışacağını kaydeden Gine Cumhurbaşkanı Conde, "Türkiye, Afrika için bir şanstır. Afrika, Türkiye için bir şanstır" dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğunu vurgulayan Conde, "Tüm Gülen okullarının kapatılması için diğer Afrika ülkeleri ile birlikte çalışacağız" diye konuştu.