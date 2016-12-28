X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER HDP'li Cabbar Leygara tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'li tutuklandı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 23:19
HDP'li Cabbar Leygara tutuklandı!
HDP'li Cabbar Leygara tutuklandı!

Halkların Demokratik Partisi () tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde önceki gün gözaltına alınan , Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Leygara tutuklandı.

Aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Tüm Bel-Sen eski Diyarbakır Şube Başkanı Edip Yaşar, Göç-Der Diyarbakır Şube Eş Başkanı Cafer Kan ve Baki Karadeniz de bugün akşam saatlerinde tutuklanmıştı.