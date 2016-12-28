SON DAKİKA: Anayasa görüşmelerinde flaş gelişme!

Anayasa teklifinin 4. maddesi komisyonda kabul edildi. Maddeye göre seçimler 5 yılda bir yapılacak. 5. madde ise önergeyle tekliften çıkartıldı, yedek milletvekilliği iptal edildi

Anayasa Komisyonu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi beşinci maddesi 'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi, ölüm ile diğer boşalma hallerinde boşalan üyelikler aynı siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur' hükmü tekliften çıkarıldı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin beş yılda bir yapılacağı kabul edildi.