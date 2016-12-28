X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika: HDP'li vekil Aysel Tuğluk tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

: 'li vekil tutuklandı

  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 20:18 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016 20:22
Son dakika: HDP'li vekil Aysel Tuğluk tutuklandı
Son dakika: HDP'li vekil Aysel Tuğluk tutuklandı

Eş Genel Başkanı Yardımcısı , terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.

Van Milletvekili olduğu 2015 yılında Kobani olaylarını bahane göstererek polise ve askere taş atmıştı.

Geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Tuğluk, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Aysel Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

Tuğluk, 2007-2011 ve 2011-2015 yılları arasında iki dönem milletvekilliği yapmıştı.

HDP Kadın Meclisi, Tuğluk'un gözaltına alınmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

TUTUKLANDI!

HDP Eş Genel Başkanı Yardımcısı Aysel Tuğluk, terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.


AYRINTILAR GELİYOR...