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'ndan geldi!

DHA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 00:08
Fırat Kalkanı'ndan acı haber geldi!
Fırat Kalkanı'ndan acı haber geldi!

'de yürütülen ' Harekatı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda 1 uzman çavuş oldu, 9 asker de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 128 gündür yürütülen ' Harekatı'nda 'nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 1 uzman çavuş oldu, 9 asker de yaralandı.

Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerlerin Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Şehit olan uzman çavuşun cenazesinin ise Gaziantep'e getirileceği belirtildi.