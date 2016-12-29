Göz göre göre yalan söyledi!

ABD Savunma Bakanlığı sinyalini verdi, YPG’ye silah sevkıyatı hızlandı. Tepkiler üzerine açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği ise gözümüzün içine baka baka, “iddialar doğru değil” diyerek yalan söyledi

Suriye iç savaşının başladığı 2011'den sonra muhalif grupları destekleyen ABD, 2014'ten itibaren bölgede ilişki kurduğu PKK'nın Suriye kolu YPG'ye yaptığı silah yardımlarına hız verdi. Muhaliflere desteği kesip, YPG/PKK'yla ilişki kuran ve bu alanlara hava üssü kuran ABD, son olarak YPG'ye karadan havaya ateşlenebilen silah yardımıyla gündeme geldi.



ABD TERÖRÜ DESTEKLİYOR

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye askeri yardımına son dönemde hız verirken, son iki haftada terör örgütünün kontrolündeki Haseke iline havadan ve karadan silah sevkıyatları yapıldı. ABD en büyük askeri yardımlardan birini ise önceki gün terör örgütüne ulaştırdı. Rümeylan'a ABD kargo uçakları inerken, Erbil'den yola çıkan üstü örtülü onlarca tır, Irak sınırından geçerek PYD/PKK bölgesine ulaştı. ABD'nin bölgede terör örgütlerine verdiği desteğe daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dikkat çekmişti. Erdoğan'ın, 20 Eylül'de ABD'nin 2 uçak dolusu silahı Suriye'nin kuzeyindeki Kobani yakınlarında terör örgütü YPG'ye indirdiğini açıklamasından sonra, silah taşıyan ABD'ye ait MV-22 Tilt Rotor türü hava aracının görüntüleri de basına yansımıştı. Ekim 2014'te ise ABD'nin YPG mevzilerine bıraktığı silah yardımlarının bir kısmının "yanlışlıkla" terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğu bölgeye düşmüştü. ABD, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan ilçesinde Ekim 2015'te, Ayn el-Arab'ın güneyindeki Harab Işk köyünde ise geçen mart ayında hava üsleri kurmuştu.



BÜYÜKELÇİ'NİN AKLI KARIŞTI

ABD Büyükelçiliği ise YPG'ye yardımların aleni yapıldığı süreçte ilginç bir açıklama yaparak, "Suriye'de terör örgütleri DEAŞ ve PYD/YPG'ye silah temin etmediklerini iddia etti. Ancak ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Suriye Demokratik Güçleri'nin bir parçası" olarak tanımladığı terör örgütü YPG'ye silah yardımını kabul etmişti. Yine ABD Büyükelçisi John Bass da yakın zamanda verdiği bir demeçte, "YPG'ye gelişmiş silahlar, ağır silahlar vermedik" diyerek, dolaylı yoldan hafif silahlar verdiklerini kabul etmişti. Ancak büyükelçilik dün bir açıklama yaparak kendisini yalanladı.



EL BAB'DA AYAK SÜRÜYOR

ABD, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG'ye silah yardımı ve hava desteği sağlarken, müttefiki Türkiye Cumhuriyeti devletini El Bab'da yalnız bırakmaya devam ediyor. El Bab operasyonuna destek vermeyen ABD'ye yönelik eleştirilere yanıt veren ABD Büyükelçiliği, yaptığı açıklamada "El Bab'da Türkiye'ye destek görüşmeleri sürüyor" ifadelerine yer verdi. Konu Rakka'daki YPG olunca "koalisyon ortağı" ifadesini kullanan ABD, resmi müttefiki için "ortak" ifadesini bile kullanmıyor.