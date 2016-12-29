Masada slogana tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Görüntüleri izle, masaya çıkıp slogan atan milletvekillerini uyar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, anayasa komisyonunda anamuhalefet partisinin su atan, masalara çıkan ve slogan atan yaklaşımını teessüfle karşıladığını söyledi. Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na komisyonda yaşananlara ilişkin görüntüleri izlemesini ve milletvekillerine makul uyarılarda bulunmasını tavsiye ettiğini belirtti. Turan 8 gündür komisyonda konuşmaktan feragat etmek zorunda kaldığını dile getirdi.



YEDEK VEKİLLİK YOK

Turan teklif paketinden çıkarılan yedek vekillik maddesi ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "İstikrarın devamına ilişkin alt başlıklardan biriydi. Bunun şu an çok elzem olmadığına karar verdik." Öte yandan Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri dün de komisyonda sürdü. Teklifin yeni sıralamaya göre 6, 7 ve 8. maddeleri kabul edildi. Kabul edilen 6. maddeye göre Meclis belli bir konuda meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak.



2 MADDE DEĞİŞTİ

AK Parti'nin verdiği önergenin kabulüyle kabul edilen teklifinin 7. maddesindeki "doğuştan Türk vatandaşı" ifadesi "Türk vatandaşı" olarak değiştirildi. Buna göre Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşı olanlar arasından, doğrudan halk tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıl olacak. Bir kimse en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Teklifin yeni sıralamaya göre 8. maddesinde de AK Parti'nin verdiği önergenin kabulüyle değişikliğe gidildi. Buna göre Cumhurbaşkanı TBMM adına TSK'nın başkomutanlığını temsil edecek. Tasarıda cumhurbaşkanının yetkileri arasında yer alan, "Milletlerarası andlaşma akdeder ve yayımlar" kısmı da "Milletlerarası anlaşmaları onaylar ve yayımlar" şeklinde değiştirildi. Bu maddeye göre Cumhurbaşkanı devletin başı sıfatıyla yürütme yetkisini kullanacak. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin edecek. Kanunları yayımlayacak, yeniden görüşmek üzere TBMM'ye gönderebilecek..



ANAYASA'DA 2 YENİ REVİZYON

Dün yapılan AK Parti MYK'da alınan karara göre, Anayasa teklifinde revizyona gidildi. Cumhurbaşkanına verilen kararname yetkisinin 9 ve 15'inci maddelerinde mükerrerlik taşıması nedeniyle teklifin 15'inci maddesi tasarıdan çıkarılacak ancak içindeki bazı bölümler 11'inci maddeye ilave edilecek. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) üye sayısı ise 13'e çıkarılacak. Adalet Bakanı ile müsteşarı da HSYK'nın doğal üyesi sayılacak. Yedek milletvekilliğini düzenleyen madde ise daha önce tasarıdan çıkarılmıştı. Yapılacak son değişikliklerle 21 madde olarak sunulan teklif 19 maddeye düşmüş olacak.



HİTLER VE YAVUZ KAVGASI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 6. madde ile ilgili konuşması sırasında CHP'li İbrahim Özdiş'in Hitler benzetmesi yapması tartışmaya yol açtı. AK Partili Salih Cora tepki göstererek Özdiş'e "Hitler'i kendi tarihinde ara" diye bağırdı. CHP'li Orhan Sarıbal'ın "Alevi çalıştayından katil Sultan Selim köprüsü çıktı" sözü de sert tartışmalara yol açtı. Bozdağ, konuşmasında teklifin yasama ve yürütmeyi tek elde toplamadığını, ikisini birbirinden tam olarak ayırdığını söyledi. Mevcut sistemde yasamanın içinden çıkan yürütmenin bir nevi evladı gibi olduğunu ifade eden Bozdağ, anayasa değişikliği ile vatandaşın istikrar diye bir derdinin olmayacağını kaydetti.