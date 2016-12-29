Siirt'te terör operasyonu: 18 gözaltı!

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK mensuplarının deşifresi edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 29 Aralık'ta Şirvan ve Pervari ilçelerinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Şirvan ilçesindeki operasyonlarda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla aralarında iki köy muhtarı ve bir köy imamının bulunduğu 11, Pervari ilçesinde de 7 olmak üzere toplam 18 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 2 zanlıyı arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltına alınan şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulmuştur. Ayrıca Pervari ilçesine bağlı bir köy camisinde yapılan aramada, üzerinde terör örgütü YPG bayrağı örtülü tabut bulunmuştur. Yapılan operasyonlarla ilgili soruşturma işlemlerine Şirvan ve Pervari Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü olarak devam edilmektedir."



