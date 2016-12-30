‘Silah değil mühimmat’ yalanını yutmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizler terör örgütlerine silah yardımını yapar, sonra bunu bir kılıfa koyarak, “Hayır, silah göndermiyoruz, mühimmat gönderiyoruz” derseniz kusura bakmayın, bunu biz yutmayız

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2016 yılı "Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri", dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan''Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz''

BAŞKA YERDE DE OLACAĞIZ: Terör örgütleriyle elbette mücadele edeceğiz ve ediyoruz. Aynı mücadelenin devamını Suriye'de, Irak'ta, gerekiyorsa başka yerlerde elbette vereceğiz. Mücadelemizin gelişme, kalkınma, büyüme yönünü de kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. Asıl bunu yapmazsak şehitlerimizin ruhlarını muazzeb etmiş oluruz. Asıl kalkınma gündemimizden koparsak milletimize karşı mahcup oluruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ateşkes açıklaması!

BEYEFENDİLER RAHATSIZ: Uzun süredir Batılı ülkelere, terör örgütleri arasında ayrım yapmamaları, bu konuda ilkeli, tutarlı davranmaları çağrısında bulunuyoruz. Buna karşılık ABD başta olmak üzere kimi ülkeler kendilerince çeşitli bahaneler ileri sürüp harp oyunlarıyla göz boyayarak masumları katleden örgütlere aleni destek verme yoluna gidiyor. Bunları dile getirdiğimiz zaman beyefendiler rahatsız oluyor.

KUSURA BAKMAYIN: Ama sizler terör örgütlerine kalkar bu bölgede her türlü silah yardımını yaparsanız, ondan sonra bunu bir kılıfa koyarak, "Hayır, biz silah göndermiyoruz, mühimmat gönderiyoruz" derseniz kusura bakmayın, bunu biz yutmayız. Bizim de Silahlı Kuvvetlerimiz var, bizim de güvenlik güçlerimiz var. Ne mühimmattır, ne silahtır bunu en az sizler kadar biliyoruz.

GÜZELLEME YAPMAYIZ: NATO'da beraber olduğumuz halde desteği bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Nasıl oluyor da bölücü terör örgütü kabul ettiğiniz bu örgütlere destek veriyorsunuz. Bunu kabul etmemiz, yutmamız mümkün değil. Eğer NATO'da berabersek, stratejik, model ortaksak, o zaman yanımızda yer alacaksınız. Bunun için de bizden güzellemeler beklemeyeceksiniz.

GÜYA MÜTTEFİK: Türkiye, Suriye kaynaklı tehditleri sınırları boyunca yaşarken, hatta sınırlarımızın içine bombalar yağarken NATO olayın dışında tutuldu. Bugün de El Bab operasyonumuzda ne NATO'nun ne de güya müttefik ülkelerin desteğini görmüyoruz. Sözüm ona DEAŞ'le mücadele için kurulan koalisyon, bugün örgütün belini kıran El Bab harekâtına katkı sunmuyor.

YALAN ÜSTÜNE YALAN: Üstelik yalan üstüne yalan. Ne diyorlar, "Türkiye DEAŞ'a destek veriyor." El insaf. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi, zayiatı veren biziz. ÖSO'nun ciddi zayiatı var. ÖSO'yu bazı mahfiller terör örgütü ilan ediyor. ÖSO ABD'nin "Birlikte kuralım" dediği, ılımlı muhaliflerden oluşan bir direniş hareketidir. Kendi topraklarında onları yalnız bırakmamak için birlikte hareket ediyoruz.

ALİ CENGİZ OYUNLARI İFŞA OLDU

"Terör örgütünün kendi internet sitesinde çatışmada öldüklerini ilan ettiği 2 bin 96 teröristin bilgilerini analiz eden araştırma, aslında ölenlerin hepsinin de PKK militanı olduğunu belirtiyor. PKK 'nın aynı kadroyu kimi zaman Suriye'de, kimi zaman Irak'ta, kimi zaman İran'da kullandığını gösteren terör örgütünün Ali Cengiz oyununu ifşa eden belge, bizim ısrarla ifade ettiğimiz gerçeği tüm dünyanın, özellikle de NATO üyelerinin yüzüne haykırıyor."



NATO İÇİNDEN DE İTİRAZLAR YÜKSELİYOR

"Terör örgütleriyle ilgili bu ilkesiz tutuma, bu çifte standarda NATO içinden de itirazlar yükseldiğine şahit oluyoruz. NATO'ya akredite Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'nin bir yayınında, bizim yıllardır dile getirdiğimiz PKK ile YPG, PJAK, KCK gibi yapıların aynı örgütler olduğunun kapsamlı bir araştırmayla ispatlandığını görüyoruz. 2014- 2015'İ kapsayan bu akademik çalışma, 'Ölüler yalan söylemez' başlığını taşıyor."

750 BİLİM İNSANI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bilim insanı ve araştırmacıların yetiştirilmesi ve geliştirilmeleri amacıyla, ilk kez 1966'da verilmeye başlanılan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2016 yılı "Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" 2007'den bu yana Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.



Bu yıl bilim ödülüne Prof. Dr. Metin Heper, Prof. Dr. Oğuz Gülseren ve Doç. Dr. Erkan Yüce layık görülürken, Prof. Dr. Kemal Kazan, TÜBİTAK özel ödülünün sahibi oldu. Teşvik ödülünü ise Doç. Dr. Emre Onur Kahya, Doç. Dr. Adem Tekin, Doç. Dr. Serdar Durdağı ve Doç. Dr. İlke Öztekin almaya hak kazandı. Bugüne kadar 164 bilim, 87 hizmet, 483 teşvik ve 16 TÜBİTAK özel ödülü olmak üzere, toplam 750 bilim insanı ödüllendirildi.







İKAZ GÖREVİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

"Biz bir yandan mücadelemizi yürüteceğiz. Bir yandan ikaz görevimizi yapmayı da sürdüreceğiz. Bizim milletimizdeki dirayet, kararlılık, cesaret ve tevekkül, başka hiçbir toplumda yoktur. Ben milletime güveniyorum. Onun için dikkat ederseniz hepsi de en küçük bir tehdit karşısında adeta darmadağın oldu. Ama benim milletim 15 Temmuz'da nasıl bir kurutuluş, istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğini, F-16'lar, silahlı helikopterler, tanklar, toplar silahlar karşısında açık ve net ortaya koymuştur. Bu millet, böyle bir millettir."

YILANLA YATAĞA GİREN ZEHİRLENMEYİ GÖZE ALIR

"Biz bir şeyi özellikle söylüyoruz. Sadece ve sadece Türkiye'ye zarar verdikleri, bölgesel politikalar gereği desteklenen terör örgütleri eninde sonunda, mutlaka kendilerini besleyen ülkelere de saldıracaktır. Nitekim bunun emareleri zaman zaman ortaya çıkıyor. Yılanla yatağa giren ısırılıp zehirlenmeyi göze almalıdır. Terör örgütleriyle iş tutanlar da kana ve gözyaşına boğulmaya hazır olmalıdır. Türkiye'de patlayan bombaları film sahnesi gibi seyredip, bunların müsebbibi olan örgütlere kol kanat germeyi sürdürenleri yarın aynı akıbetin beklediğini anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Sonunda onların da başına bunlar bela olacak, bunu da açık ve net söylüyorum. Felaket göz göre yaklaşıyor."