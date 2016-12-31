15 Temmuz sonrası en çok tutuklama poliste

Adalet Bakanlığı: Kamuda 15 Temmuz sonrası 103 bin 783 kişiye işlem yapıldı. En çok tutuklama 7604 kişiyle Emniyet’te. TSK’da ise 6 bin 325 asker tutuklandı

Adalet Bakanlığı verileri, FETÖ'nün 15 Temmuz öncesinde devlette nasıl yuvalandığını gözler önüne serdi. Verilere göre bugüne kadar 103 bin 783 kişiye FETÖ bağlantıları nedeniyle işlem yapıldı.

Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz'dan sonra haklarında işlem yapılan FETÖ'cülerle ilgili verileri sınıflandırdı. En yüksek tutuklama kararı, sanılanın aksine askerlerden değil, Emniyet'ten oldu. 15 Temmuz'dan sonra 13 bin 438 polis hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 7 bin 604'ü tutuklandı, 3 bin 589'u "adli kontrolle" serbest bırakıldı.



BİN 66 ASKER TAHLİYE EDİLDİ

Savcılıklar, 13 bin 282 asker hakkında işlem yaptı. 6 bin 325 asker tutuklanırken 2 bin 62 askere de "adli kontrol uygulanması" kararı verildi. Tutuklanan askerlerden 166'sını generaller oluşturdu. Darbe girişiminden sonra en fazla serbest bırakılanlar da askerler arasından oldu. 15 Temmuz'dan sonra bin 66 asker serbest kaldı. En fazla serbest kalanların askerler içinden olması, 15 Temmuz gecesi vatani hizmeti gereği emirle hareket eden erlerin sayısının fazla olmasından kaynaklandı.

FETÖ bağlantısı nedeniyle haklarında işlem yapılan yargı mensubu sayısı 3 bin 876 oldu. En yüksek "tutuklanma" ve "adli kontrol uygulanma" oranı yargı mensuplarında oldu. 3 bin 876 hakim -savcıdan 2 bin 436'sı tutuklandı, 982'sine de adli kontrol uygulandı.

Yargı mensuplarından hiçbiri kolluktan serbest bırakılmadı, sadece 50 hâkim-savcı, FETÖ ile bağlantıları tespit edilemediğinden sulh ceza hâkimliklerinden salıverildi. Yargıda, toplam tahliye edilen şüpheli sayısı ise 159'da kaldı. Darbe girişimi sonrasında işlem yapılan yargı mensupları arasında, 104 Yargıtay, 41 Danıştay, 2 Anayasa Mahkemesi ve 3 HSYK üyesi yer aldı.

Darbe girişiminden sonra, yargı, askeriye ve emniyet dışındaki 72 bin 837 kamu görevlisi hakkında FETÖ üyeliği ve bu terör terör örgütü ile bağlantıları nedeniyle işlem yapıldı. Tamamı kamudan atılan bu gruptaki memurlardan 24 bin 764 kişi tutuklandı, 28 bin 746'sına ise adli kontrol uygulanmaya başlandı.



100 KAYMAKAM , 17 VALİ TUTUKLANDI

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün mülki idaredeki 350 ismine ilişkin işlem yapıldı. Bunlardan 33'ünü valiler, 115'ini vali yardımcıları ve 202'sini de kaymakamlar oluşturdu. Darbe girişiminden sonra FETÖ'cü 17 vali, 74 vali yardımcısı, 100 kaymakam tutuklandı. 3 vali, 25 vali yardımcısı ve 72 kaymakama da adli kontrol uygulandı.



AYM'de FETÖ temizliği

Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alınan 41 kişinin ihraç edildiğini 15 kişinin ise görevine iade edildiğini açıkladı. Yüksek Mahkemede daha önce açığa alınan 1 kadrolu raportör, 4 raportör yardımcısı ve 36 idari personel ihraç edildi. 2 raportör yardımcısı ile 13 idari personel hakkında uygulanan açığa alma tedbiri ise kaldırıldı.