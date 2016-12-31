2016’da 4 dünya turluk diplomasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016'da 20 ülkeye, 22 ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretleri sırasında toplam 146 bin 704 kilometre kat ederek, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı.

Yılın ilk gezisini Güney Amerika'ya yapan Erdoğan; sırasıyla Şili, Peru ve Ekvador'da temaslarda bulundu. Güney Amerika dönüşü Senegal'e uğrayan Erdoğan, daha sonra Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'ye bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye de giden Erdoğan, Müslüman boksör Muhammed Ali'nin cenaze töreni ve BM Genel Kurulu'na katılmak üzere, ABD'ye iki ziyaret daha gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk yurtdışı ziyaretini Rusya'ya gerçekleştiren Erdoğan, toplam 37 devlet başkanıyla bir araya geldi, 15 yabancı hükümet başkanını da kabul etti. Yurt içi ve yurt dışında yıl boyunca 110 ulusal ve uluslararası organizasyonda hitap eden Erdoğan, muhtarları da 15 kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

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İBADİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Erdoğan dün akşam Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi için son dönemde kaydedilen gelişmelerin memnuniyet verici olduğu belirtildi. Ayrıca Başbakan Binali Yıldırım'ın ocak ayında gerçekleşmesi planlanan Irak ziyareti ele alındı.